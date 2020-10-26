فيديو| تصرف “مقزز” وصادم لمسؤول كبير أزعجته “ذبابة” على الهواء يثير جدلا واسعا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق، تصرف مقزز وصادم من قبل نائب رئيس وزراء أستراليا ستيف مايلز أثناء كلمة له على الهواء مباشرة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ابتلاع ستيف مايلز، نائب رئيس وزراء أستراليا، ذبابة أثناء بث مباشر لمؤتمر صحفي على الهواء.

وشوهد في الفيديو نائب رئيس الوزراء الأسترالي يتحدث بينما تسقط ذبابة على شفتيه.

لتختفي الذبابة من على حافة شفته وهو ينظر إلى الأسفل ويلعقها، في مشهد مقزز أصاب النشطاء بالذهول.

بينما أشار البعض إلى أن ذلك ربما حدث منه دون قصد واصابه التوتر على الهواء.

اقرأ أيضا: ابن سلمان يريد تقديم “هدية” للرئيس الامريكي.. مسؤول إسرائيلي يكشف موعد تطبيع السعودية وسلطنة عُمان

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك