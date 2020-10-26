ستيف مايلز
ستيف مايلز
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فيديو| تصرف “مقزز” وصادم لمسؤول كبير أزعجته “ذبابة” على الهواء يثير جدلا واسعا

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق، تصرف مقزز وصادم من قبل نائب رئيس وزراء أستراليا أثناء كلمة له على الهواء مباشرة.

 

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ابتلاع ستيف مايلز، نائب رئيس وزراء أستراليا، أثناء بث مباشر لمؤتمر صحفي على الهواء.

 

 

وشوهد في الفيديو نائب يتحدث بينما تسقط ذبابة على شفتيه.

 

لتختفي الذبابة من على حافة شفته وهو ينظر إلى الأسفل ويلعقها، في مشهد مقزز أصاب النشطاء بالذهول.

 

بينما أشار البعض إلى أن ذلك ربما حدث منه دون قصد واصابه التوتر على الهواء.

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