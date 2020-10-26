“شاهد” هذا ما قالته رغد صدام حسين عن “شيخ مجاهدي العراق” عزة الدوري ذراع والدها الأيمن بعد تأكيد وفاته

نعت رغد الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين “عمّها” عزة الدوري القيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي.

وأعلن “البعث” الإثنين، وفاة الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن عمر يناهز 78 عامًا.

وقالت “رغد” في حسابها الرسميّ بـ”تويتر”: “أعزي نفسي وكل العراقيين الاماجد وكل محبيه في العراق وفي الوطن العربي والعالم عمي الغالي الرفيق المناضل عزة ابراهيم الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي وقائد الجهاد والتحرير في عراقنا”.

واضافت: “لقد كنت الأخ والسند الحقيقي لوالدي طيلة فترة الحكم وما بعده، وقاومت الاحتلال وأعوانه بشجاعة كبيرة”.

وتابعت: “وقفة اجلال واحترام واكبار لك ايها البطل المقدام يا من حافظت على الاساسيات رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتك”.

وأكملت: “رحمك الله ابا أحمد، لن انسى عندما كنت طفلة صغيرة اركض مسرعة اليك واحمد الله على سلامتكم وكنت تذكر هذه القصة كلما التقيتك وانت تضحك وتقول “رغد انت ذكية ما شاء الله وأنتِ صغيرة”.

“الى جنات الخلد يا شيخ مجاهدي العراق، الى رحمة الله يا عمنا الغالي”.ختمت رغد منشورها

وكان الدوري، الذراع الأيمن لصدام حسين، ونائبه منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003.

والدوري أحد أبرز المطلوبين على قائمة الولايات المتحدة لشخصيات النظام السابق، وظل مختفيا طوال السنوات الماضية باستثناء البيانات الرسمية التي دعم في بعضها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان آخر ظهور للدوري في أبريل/نيسان 2019، عندما ألقى كلمة في تسجيل مصور، قدم فيها اعتذارا إلى الكويت جراء الغزو عام 1990، وأكد أن البلد الأخير لم يكن يوما جزءاً من العراق.