“شاهد” خالد الفيصل يقدم الحلوى لسفير فرنسا ويطمأنه بأن السعودية لن تشارك في حملة المقاطعة

في خطوة فجرت موجة غضب واسعة على مستوى العالم الإسلامي، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل أمس، الأحد، السفير الفرنسي لدى السعودية لودفيك بوي، وتبادلا “أحاديث ودية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت يعم العالم الإسلامي فيه غضب من فرنسا.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، على حسابها في تويتر”، إنه “جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ونشر حساب الإمارة صورة للطرفين، مضيفا أن اللقاء الودي جرت خلاله “مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وتتسع في بعض دوله حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

بدوره تقدم السفير الفرنسي بالشكر إلى أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة، على “الاستقبال الحار”، على حد وصفه.

من جانبه علق الإعلامي المصري الشهير عبدالله الشريف، على هذا اللقاء بقوله:”إستدعت باكستان اليوم السفير الفرنسي احتجاجاً، وكررت تركيا هجومها بالأمس على مستوى الرئاسة، بينما يأكل سفير فرنسا الحلوى بالأمس في ضيافة أمير مكة ببلد الحرمين”

إستدعت باكستان اليوم السفير الفرنسي احتجاجاً، وكررت تركيا هجومها بالأمس على مستوى الرئاسة، بينما يأكل سفير فرنسا الحلوى بالأمس في ضيافة أمير مكة ببلد الحرمين وتستنكر المقاطعة عمائم السلطان في بلد الأزهر أما بقية أيتام جامعة الدول العربية هل تُحِسُ منهم من أحدٍ أو تسمعُ لهم رِكزا — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) October 26, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدته (وطن):”وتستنكر المقاطعة عمائم السلطان في بلد الأزهر أما بقية أيتام جامعة الدول العربية هل تُحِسُ منهم من أحدٍ أو تسمعُ لهم رِكزا”

بينما غردت الشيخة القطرية مريم آل ثاني:”أحاديث “ودية” في عز حملات خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام التي أطلقت من قبلهم! و “اهتمام مشترك” طبعاً بعيداً عن الإساءة في حق رسول أمتنا!”

أحاديث "ودية" في عز حملات خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام التي أطلقت من قبلهم!

و "اهتمام مشترك" طبعاً بعيداً عن الإساءة في حق رسول أمتنا! هكذا استقبل أمير منطقة "مكة المكرمة" سفير #فرنسا في عهد "خادم الحرمين الشريفين" سلمان عبدالعزيز وابنه محمد #مبس!

حسبنا الله ونعم الوكيل! https://t.co/wzD1lR8GJp — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 26, 2020

وتابعة مستنكرة:”هكذا استقبل أمير منطقة “مكة المكرمة” سفير #فرنسا في عهد “خادم الحرمين الشريفين” سلمان عبدالعزيز وابنه محمد #مبس! حسبنا الله ونعم الوكيل!”

وتسبب في هذا الوضع تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بأن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للرسول محمد والإسلام).

ولم تعلن السلطات السعودية عن سبب المقابلات، وهل لها علاقة بتصريحات “ماكرون” التي أثارت غضبا شعبيا في العالم العربي والإسلامي أو لا.

وأثارت القاءات جدلا عبر مواقع التواصل، ففي الوقت الذي انتقدها البعض، سارع مؤيدين للسلطة في السعودية إلى الزعم بأنها جاءت لـ”تقديم الاعتذار” من جانب السفير الفرنسي للإساءات التي قام بها “ماكرون”.

وفي وقت سابق، الأحد، أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية بيانا قالت فيه إن “الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل، يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة حول العالم”.

وشدد البيان على أن الإساءات التي لا تمت إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، إنما هي محض تعصب مقيت.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للنبي “محمد” صلى الله عليه وسلم والإسلام)؛ بحجة حرية التعبير.

وتصاعدت حملات في العالم الإسلامي لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وزاد زخمها بشكل ملحوظ، وشاركت بها كيانات تجارية، بالإضافة إلى الأفراد، ما دفع الخارجية الفرنسية إلى مطالبة الحكومات في الشرق الأوسط بمنع شركات التجزئة من مقاطعة منتجاتها، معتبرة أن دعوات المقاطعة صادرة من “أقلية راديكالية”.

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