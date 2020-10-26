“شاهد” السعودية أمل الشهراني تُغير أحكام الشرع الاسلامي “على كيفها” بعدما ظهرت بالبكيني وهذه اخر شطحاتها!

فجرت الناشطة السعودية أمل الشهراني موجة غضب واسعة بين المغردين إثر إعلانها رفضها لبعض الفتاوي الدينية وأحكام الشرع الإسلامي.

وقالت أمل الشهراني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن” في إجابتها على سؤال إحدى المتابعات “تصلين وتحطين مناكير؟”: “الحمد لله إن ربي خلقني بعقل وقالي فكري، أي فتوى لا تدخل دماغي لا أعمل بها”.

اخر فتوى لإحدى مشاهير السناب : الصلاة تجوز بالمناكير pic.twitter.com/AdPEuuQEzO — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) October 25, 2020

وهاجم الناشطون أمل الشهراني مُطالبين بمحاسبتها، وأكدوا أن أحكام الشرع الإسلامي لا تتجزأ، ولا يمكن التهاون بها، وأن حكم الصلاة بطلاء الأظافر واضح ومعلوم وهو غير جائز شرعاً.

تعامل الدين على انه عرض ازياء هذي https://t.co/5RiTQjbZu1 — 🎩MOHAMMED comics (@alhotgood) October 25, 2020

اثارة الجدل ذي متى نخلص منها!! https://t.co/qU87WwafCt — ABDULLAH (@AB_OP90) October 25, 2020

حثاله الدين تمشية بدماخها المخيس ذا https://t.co/GBcndW10nq — • G A G A • (@Gagaamk) October 25, 2020

مين ياخذ فتاوي هالأشكال ؟؟ https://t.co/5SooQrTiCM — Shoug (@sshh__44_) October 25, 2020

والله الدنيا صارت سبهلله اجل مادخل دماغك اجل علميني الصلاة شلون دخلت دماغك https://t.co/gAUzlwh4IX — ᖇ 🧚🏻 (@iiblackpink0) October 25, 2020

كلهم يصلون ب المناكير ماادري ايش قصدهم بالضبط

من يوم خلقنا واحنا عارفين ان الصلاه ب المناكير ما تجوز بس ه البهايم يحللون اي شي على كيفهم .. https://t.co/NoxlFdg0TV — fetnh 7️⃣ 💙 (@1434_dream) October 25, 2020

رواه نتفلكس

في باب "ما ضر احد" https://t.co/zdk6hLSVz7 — Faisal mohammed (@f990) October 25, 2020

الدين لايجوز أن يؤخذ بالعقل ، الدين شرع نأخذه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس

فكما قال علي "كرم الله وجهه" :

لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهرها"، مسح باطن الخف أولى من ظاهره.

العقل في التفكر والتدبر في خلق الله في الإبداع والعلم والتعليم والإختراعات . — يسر ‏௸ (@Soft__0) October 25, 2020

سيدنا علي بن ابي طالب يقول كان الدين بالعقل لما لكان مسح الخفين بدأ بتحت القدم لا فوقها، الدين يؤخذ من كتاب الله وسنه رسوله وعلماء الأمه وليس بالاهواء والمزاج من اراد الآخره سعي لها وعمل عملا صالحا ينجيه — سعد ناصر المحارب (@saad_almoharib) October 25, 2020

وتتعمد أمل الشهراني إثارة الجدل دوماً فظهرت مؤخراً في صورة وهي ترتدي الملابس الداخلية “الصدرية” سوداء اللون، وبطنها مكشوف في منطقة طبيعية على ما يبدو .

وعلّقت “الشهراني”: “احب الطبيعة قد ما احب نفسي تجذبني المدن اللي فيها الطبيعة اكثر من المدن المزدحمة، وانتوا؟”.

ومؤخراً، صدمت أمل الشهراني متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك