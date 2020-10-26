أمل الشهراني
أمل الشهراني
حياتنا

“شاهد” السعودية أمل الشهراني تُغير أحكام الشرع الاسلامي “على كيفها” بعدما ظهرت بالبكيني وهذه اخر شطحاتها!

كتب وطن
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فجرت الناشطة أمل الشهراني موجة غضب واسعة بين المغردين إثر إعلانها رفضها لبعض الفتاوي الدينية وأحكام الإسلامي.

 

وقالت أمل الشهراني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن” في إجابتها على سؤال إحدى المتابعات “تصلين وتحطين مناكير؟”: “الحمد لله إن ربي خلقني بعقل وقالي فكري، أي فتوى لا تدخل دماغي لا أعمل بها”.

 

وهاجم الناشطون أمل الشهراني مُطالبين بمحاسبتها، وأكدوا أن أحكام الشرع الإسلامي لا تتجزأ، ولا يمكن التهاون بها، وأن حكم الصلاة بطلاء الأظافر واضح ومعلوم وهو غير جائز شرعاً.

 

 

وتتعمد أمل الشهراني إثارة الجدل دوماً فظهرت مؤخراً في صورة وهي ترتدي الملابس الداخلية “الصدرية” سوداء اللون، وبطنها مكشوف في منطقة طبيعية على ما يبدو .

 

وعلّقت “الشهراني”: “احب الطبيعة قد ما احب نفسي تجذبني المدن اللي فيها الطبيعة اكثر من المدن المزدحمة، وانتوا؟”.

 

ومؤخراً، صدمت أمل الشهراني متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

 

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا .

 

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