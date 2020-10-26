تعرضت امرأة من جنسية آسيوية إلى التحرش من قبل عاطل من جنسية آسيوية أخرى، في مصعد البناية التي تسكنها في دبي.

وقالت المجني عليها – موظفة تبلغ من العمر 30 عاماً- إنها كانت في طريقها إلى مقر سكنها بالحي الفرنسي بالمدينة العالمية. وتضع سماعة الهاتف في أذنها، وشاهدت المتهم يقف في الشارع فحاول الحديث معها، إلا أنها تجاهلته. وواصلت طريقها إلى بنايتها، وحين دخلت مصعد البناية التي تقيم فيها، فوجئت به يدخل خلفها.

وأضافت الضحية في أقوالها بالمخفر في دبي، والتي نقلتها صحيفة “الإمارات اليوم”، أن المتحرش أخبرها بأنه يحبها ويريد الزواج منها. وبدأ يلتصق بجسدها. فطلبت منه الابتعاد، لكنه تمادى، ووضع يده على ظهرها، فصرخت، ورغم ذلك واصل التحرش بها.

وأشارت الضحية إلى أنها حاولت الخروج من المصعد في الطابق الثالث حيث مكان شقتها، فأمسك المُتحرش يدها محاولاً منعها، وطلب منها الانتظار، إلا أنها سحبت يدها وتوجهت إلى شقتها مسرعة.

وطلبت المجني عليها الشرطة مباشرة، فطلب منها الشرطي التواصل فوراً مع حارس الأمن وإبلاغه حتى يتعرف إلى الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، وراجع حارس الأمن كاميرات المراقبة وعرضها عليها فتعرفت إلى المتهم، وأبلغت الشرطة بذلك فور وصول الدورية إلى المكان.

وتوجهت الضحية إلى مركز شرطة الراشدية، ودونت إفادتها حول الواقعة، ثم استُدعيت لاحقاً للتعرف إلى المتهم الذي أحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر، وإبعاده بعد قضاء فترة العقوبة.

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