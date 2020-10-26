بعد سلسلة فضائح على الملأ … انجي خوري تُعلن عن مفاجأة تخصّ “قمر” اللبنانية!!

فاجأت الاستعراضية السورية المثيرة للجدل انجي خوري الجمهور بإعلانها تصالحها مع الفنانة الاستعراضية اللبنانية قمر وذلك بعد سلسلة فضائح وخلافات عبر الملأ.

ونشرت انجي مقطع فيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، ظهرت خلاله “قمر” اللبنانية تتراقص على شاطئ البحر على أنغام أغنية “أماكن السهر” لعمرو دياب.

وعلقت انجي خوري على الفيديو قائلة: “أول شي مبروك لصلحتنا انا وقمَري️ والله يبعد ولاد الحرام عنا…رح اكتفي لهون هلق..وكل شي بوقتو حلو “.

وتابعت: “من الآخر حضرولي حالكن.. و بعد تصفية الحسابات صاروخين رح يفجروا السوشيل ميديا بنَقلة نوعيّة بإمتياز.. يتعلموا ويقلدو دا مش بعيد يتعقدو”.

وأثار إعلان انجي خوري صدمة الجمهور الذي كان شاهداً دائماً على سلسلة فضائحها، فكتب أحدهم: “يعني تخطفك تضربك و تتسبب في طردك من لبنان و الامارات، وانتي تشتمينها و تشتمين ابنها و بعدين تتصالحوا! والمضحك الناس الي كانو عايشين الجو”.

بينما سخر آخر من المحتوى الذي تقدمه كلتاهما، وعلق ” نشوفكم شالحين سوا واخيرا”.

واتهمهم الأغلبية بالتمثيل والنفاق من أجل الشهرة والمال، ورجحوا أن يعودا للفضائح مرة أخرى.

وكانت الخلافات بين قمر و إنجي خوري قد بدأت بعدما اتهمت الأخيرة الفنان اللبناني آدم بخطفها وضربها بمساندة طليقته قمر، قبل أن يتم ترحيل إنجي من لبنان ومن ثم ترحيلها من الإمارات إلى سوريا وسط سلسلة فضائح واتهامات متبادلة بينهما.

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