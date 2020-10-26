الشيطان ابن زايد يفرج عن ملايين الدولارات كان يساوم فيها “الزول” مقابل التطبيع مع إسرائيل!

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أنه قدم “556.6” مليون دولار إلى السودان، تشمل دعماً نقدياً واقتصادياً، وذلك بعد يومين على إعلان الخرطوم التطبيع مع إسرائيل والانضمام إلى حظيرة المطبعين الاماراتية البحرينية.

وأضاف الصندوق الإماراتي السيادي أنه سيواصل تقديم المساعدة لاستكمال منحة حجمها 1.5 مليار دولار تعهدت بها الإمارات العام الماضي.

وبحسب “رويترز” يشمل ذلك وديعة في البنك المركزي السوداني حجمها 250 مليون دولار سبق الإعلان عنها، ودعما للميزانية قيمته 119.8 مليون دولار.

تتضمن المنحة أيضا 540 ألف طن من القمح قيمتها 144.7 مليون دولار ومساعدات طبية بقيمة 19.75 مليون دولار وتعليمية بقيمة 11.4 مليون دولار.

وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت أمس الأحد أن الخرطوم تسلمت الدفعة الأولى من منحة قمح من الإمارات.

وقالت الوكالة: “استلمت الحكومة السودانية المنحة الإماراتية الدفعة الأولى من القمح البالغ قدرها 67 ألف طن. وسوف يتم تخصيصها للمطاحن العاملة في الخرطوم والولايات”.

وجاء الإعلان عن شحنة القمح الإماراتية متزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في “تويتر”. عن أن إسرائيل أرسلت للسودان شحنة قمح بقيمة خمسة ملايين دولار.

وكانت الرياض وأبوظبي قد وعدتا في أبريل 2019 بتقديم دعم للسودان بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

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