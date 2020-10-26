هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
الهدهد

السلطات العُمانية تطلق تحذيرا رسميا هاما بشأن صور السلطان هيثم وأسرته.. هذا ما جاء فيه

كتب وطن
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أصدرت السلطات العمانية تحذيرا هاما للمؤسسات والشركات التجارية، بشأن استخدام صور وأسرته أو في الترويج لسلع ومنتجات.

 

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان. أنها لاحظت قیام بعض المؤسسات والشركات التجارية بوضع صورة السلطان هيثم أو شعار السلطنة ( الخنجر والسيفين) أو الشعار السلطاني ( التاج والخنجر) على المنتجات التجارية.

 

وأكدت الوزارة وفق ما رصدته (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر. “ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها عند استخدام أو استيراد منتجات تحتوي على صورة الذات السلطانية أو أسرته الكريمة أو الشعارين المذكورين”

 

“أو وضعها على المنتجات التجارية المختلفة أو استخدامها كعلامة تجارية.” كما جاء بالبيان.

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