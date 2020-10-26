السلطات العُمانية تطلق تحذيرا رسميا هاما بشأن صور السلطان هيثم وأسرته.. هذا ما جاء فيه

أصدرت السلطات العمانية تحذيرا هاما للمؤسسات والشركات التجارية، بشأن استخدام صور السلطان هيثم بن طارق وأسرته أو شعار السلطنة في الترويج لسلع ومنتجات.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان. أنها لاحظت قیام بعض المؤسسات والشركات التجارية بوضع صورة السلطان هيثم أو شعار السلطنة ( الخنجر والسيفين) أو الشعار السلطاني ( التاج والخنجر) على المنتجات التجارية.

#تنبيه تؤكـد الـوزارة ضـرورة الحصـول على ترخيـص مسبـق عنـد استخـدام أو استيـراد منتجـات تحتـوي على صـورة الـذات السلطانيـة أو أسرته الكريمـة أو شعـار السلطنـة أو الشعـار السلطانـي. pic.twitter.com/aTnn8WkzlJ — وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – عُمان (@MOCI_OMAN) October 25, 2020

وأكدت الوزارة وفق ما رصدته (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر. “ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها عند استخدام أو استيراد منتجات تحتوي على صورة الذات السلطانية أو أسرته الكريمة أو الشعارين المذكورين”

“أو وضعها على المنتجات التجارية المختلفة أو استخدامها كعلامة تجارية.” كما جاء بالبيان.

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