أرنود فان دورن
أرنود فان دورن
الهدهد

هذا ما قاله سياسي هولندي أسلم بعد إنتاجه فيلما مسيئا للرسول عما فعلته الكويت وقطر وتركيا غضبة للنبي

كتب وطن
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أعلن السياسي الهولندي “” والذي أعلن إسلامه قبل 7 سنوات عقب إنتاجه فيلما مسيئا للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، عن دعمه الكبير لحملة مقاطعة ردا على إساءة للنبي.

 

وأشاد “أرنود فان دورن” في سلسلة تغريدات له بتويتر بما فعلته وقطر والكويت ضمن حملة المقاطعة، وكتب:”” وتركيا وقطر بدؤوا بالفعل مقاطعة المنتجات الفرنسية، شيء جيد! نأمل أن تنضم المزيد من الدول قريبًا”

 

وفي تغريدة أخرى رصدتها (وطن) دعا السياسي الهولندي البارز مسلمي للنزول إلى الشوارع. قائلا “المسلمون في فرنسا لم يعودوا يقبلون بالظلم والتضييق على الحقوق. انزل إلى الشوارع (بسلام) وطالب بحقوقك، لقد طفح الكيل. لا نريد إبادة فرنسية ثانية كما في الجزائر”!

 

وأضاف “المزيد والمزيد من الدول تدعم مقاطعة المنتجات الفرنسية، ممتاز”.

 

وحذر أرنود فان دورن المدارس الهولندية من المشاركة في حملات العداء ضد قائلا “وإذا شاركت المدارس في عن عمد في هذه الحملة المعادية للمسلمين. فيمكن أن تتوقع هولندا الشيء نفسه، دعونا نرى كيف سينجح ذلك، علاوة على الضرر الاقتصادي الذي يسببه كورونا”.

 

وكان دورن قد أنتج فيلما مسيئا عن صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعلن إسلامه في أبريل عام 2013. والذي يرى أنه كان قرارا جيدا للغاية، بالرغم من تصنيف البعض له، على حد قوله، بأنه خائن.

 

وأرنود فان دورن،53 عاما، هو نائب رئيس الحزب الهولندي الحاكم السابق، أكثر الأحزاب اليمينية تطرفاً وتشدداً ضد الإسلام والمسلمين. وكان يتخذ من العداء للإسلام فكرة رئيسية لكل دعاية انتخابية، وأنتج فيلم “فتنة” المسيء للنبي قبل أن يعتنق الإسلام منذ 7 أعوام .

 

و أرنود فان دورن حالياً هو عضو المجلس البلدي في مدينة لاهاي، ورئيس مجلس إدارة حزب الوحدة،
وهو حزب مبني على مبادئ إسلامية، كما أنه سفير علاقات المشاهير في جمعية الدعوة الإسلامية الكندية في أوروبا.

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