مطعم المناسبات في الكويت
مطعم المناسبات في الكويت
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“من فضلك قف هنا”.. “شاهد” مطعم كويتي شهير يضع شرطاً على زبائنه قبل دخوله والجائزة لمن يمسح أكثر!

كتب وطن
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لجأ أحد المطاعم في إلى طريقة جديدة لنصرةً الإسلام والنبي محمد، والرد على إساءة إيمانويل للإسلام .

 

وظهر بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، مطعم “مناسبات” في الجهراء يضع صورة ماكرون على الأرض، وطلب من زبائنه الوقوف عليها بأقدامهم وأحذيتهم بعبارة “من فضلك قف هنا”.

 

وأثنى الناشطون على انتفاضة الكويت الأكثر شراسة ووضوحاً نصرةً للإسلام والرسول محمد، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وسط إشادات من ممارسة المطعم حرية التعبير عن الرأي والتي يؤمن بها ماكرون.

 

 

كما وضع الكويتيون في وقت سابق يافطة كبيرة وضعت عليها صورة ماكرون مطبوع عليها علامة الحذاء. وعلى الجانب الآخر قائمة بأسماء الماركات الفرنسية التي دعا اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت إلى مقاطعتها.

 

 

الجدير ذكره أن الكويتية أصدرت بياناً كان بمثابة أول بيان سياسي من دولة إسلامية حول “بذائة” ماكرون.

 

وقالت الخارجية الكويتية إن “دولة الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم). مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي الذي “يعبر عن الامة الاسلامية جمعاء وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الاساءات والممارسات”.

 

وحذرت الوزارة من مغبة دعم تلك الإساءات واستمرارها سواء للأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية. والتي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها واشاعه ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

 

كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الاساءات والسياسات التمييزية التي تربط بالارهاب لما تمثله من “تزييف للواقع. وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للإرهاب فضلا عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم”.

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