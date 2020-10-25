“من فضلك قف هنا”.. “شاهد” مطعم كويتي شهير يضع شرطاً على زبائنه قبل دخوله والجائزة لمن يمسح أكثر!

لجأ أحد المطاعم في الكويت إلى طريقة جديدة لنصرةً الإسلام والنبي محمد، والرد على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام .

وظهر بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، مطعم “مناسبات” في الجهراء يضع صورة ماكرون على الأرض، وطلب من زبائنه الوقوف عليها بأقدامهم وأحذيتهم بعبارة “من فضلك قف هنا”.

وأثنى الناشطون على انتفاضة الكويت الأكثر شراسة ووضوحاً نصرةً للإسلام والرسول محمد، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وسط إشادات من ممارسة المطعم حرية التعبير عن الرأي والتي يؤمن بها ماكرون.

مطعم في الكويت لله درهم انظر ردهم على اللعين الذي يستهزي بنبينا وديننا ❤️ الا رسول الله نبينا محمد ❤️ pic.twitter.com/0jNu5FsJs3 — سعدي مناحي الوزري (@SaaDy_30) October 24, 2020

مطعم في الكويت يطبق الاشتراطات الصحية بشكل جديد وجميل ، شاهدوا #ماكرون_يسيء_للنبي pic.twitter.com/uWDfdegP4d — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) October 24, 2020

مطعـم فـي الكـويت 🇰🇼 يضـع صـورة المتـطرّف #ماكرون عـلـى الأرض ويـكــتـب عـليـهـا:

“مـن فـضـلـك قــف هــنا”.

لم أرى رئيس دولة أُهين من كل الشعوب العربية والإسلامية كهذا المتطرف الفاجر الكافر #ماكرون pic.twitter.com/KBRqxlbTSO — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) October 24, 2020

مطعم في الكويت كفو والله pic.twitter.com/dTzbtCqBod — احمد (@ahmed546784) October 24, 2020

مطعم في الكويت شوفو وش سوو 😂

pic.twitter.com/DtZ46RWNP7 — صالحز رعاه الله (@Svlehz) October 24, 2020

💯

أنظروا ماذا فعل مطعم مناسبات في دولة الكويت الشقيقة، نصرة لنبينا الكريم كأقل القليل 👇👇✊✊ pic.twitter.com/f7IsyaiYon — Mohammed Al Zahrani (@LordOfZahran) October 25, 2020

مطعم في الكويت تم الدعس بنجاح 😍 pic.twitter.com/ym7c9kHpcE — ابوسهيل.😎 (@Aboodi1407) October 24, 2020

مطعم في #الكويت حط صورة #ماكرون_الفاشل علي الأرض

وكتبت من فضلك اقف هنا

حرية بقي وكده يا #ماكرون_ارهابى#إلا_رسول_الله_يا_فرنسا pic.twitter.com/Xu8oBWKe0Q — عصام سلطان (@Mahmoud_1199667) October 24, 2020

مطعم في الكويت كفو عليكم ولكم الف تحيه عاملوهم بالمثل pic.twitter.com/XNqu7XAx43 — شقردي (@k0982nGm4rNpJrb) October 24, 2020

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مطعم في الكويت يشترط على الزبائن الدوس على صورة الرئيس الفرنسي قبل الدخول!! pic.twitter.com/b3I2pWbWA5 — 🇸🇦Hamad Al-Juhani🇸🇦 (@HO82375724) October 24, 2020

مطعم في الكويت

حاطين صورة الخنزير

ماكرون على الكاشي ويدوسون عليها الزبائن كفو. والله عليهم pic.twitter.com/uLcFudIZPM — شيخ العرب (@nin23531) October 24, 2020

كما وضع الكويتيون في وقت سابق يافطة كبيرة وضعت عليها صورة ماكرون مطبوع عليها علامة الحذاء. وعلى الجانب الآخر قائمة بأسماء الماركات الفرنسية التي دعا اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت إلى مقاطعتها.

الجدير ذكره أن وزارة الخارجية الكويتية أصدرت بياناً كان بمثابة أول بيان سياسي من دولة إسلامية حول “بذائة” ماكرون.

وقالت الخارجية الكويتية إن “دولة الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم). مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي الذي “يعبر عن الامة الاسلامية جمعاء وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الاساءات والممارسات”.

وحذرت الوزارة من مغبة دعم تلك الإساءات واستمرارها سواء للأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية. والتي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها واشاعه ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الاساءات والسياسات التمييزية التي تربط الاسلام بالارهاب لما تمثله من “تزييف للواقع. وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للإرهاب فضلا عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم”.

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