محمد بن راشد يخشى هذا الأمر بشدة بعد افتضاح أمر وزير التسامح “الهائج” وخروج واقعة الاغتصاب للعلن

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهتم شخصيا بالفضيحة التي كشفتها صحف أجنبية عن محاولة وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك، اغتصاب إحدى الموظفات البريطانيات.

حساب “بدون ظل” الشهير على تويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، ويتابعه أكثر من 300 ألف شخص قال في تغريدته إن الشيخ محمد بن راشد بات يخشى على ارتدادات فضيحة اغتصاب الشيخ نهيان بن مبارك للمواطنة البريطانية على معرض اكسبو ٢٠٢١.

الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله

بات يخشى على ارتدادات ، فضيحة اغتصاب

الشيخ نهيان بن مبارك للمواطنة البريطانية

على معرض اكسبو ٢٠٢١ ويخشى لو ان قناة

الجزيرة القطرية ركزت على هذا الامر ، ستكون

النتائج سلبية على المعرض. — بدون ظل (@without__shadow) October 25, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”ويخشى لو ان قناة الجزيرة القطرية ركزت على هذا الامر ، ستكون النتائج سلبية على المعرض.”

هذا واتخذت إدارة مهرجان “هاي” الثقافي البريطاني، قراراً يقضي بتعليق عمل المدير والمؤسس المشارك فيه بيتر فلورنس بعد أسبوع من اتهامات لموظفة سابقة عن اعتداء جنسي لنهيان بن مبارك أحد أعضاء العائلة الحاكمة في أبو ظبي وبرتبة وزير.

وقالت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية، إن الأزمة تتفاقم داخل المهرجان بعد الكشف عن تفاصيل الاعتداء الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن تعليق عضوية مدير المهرجان بيتر فلورنس بتهمة التنمر على الموظفين تأتي في وقت يشهد المهرجان أسوأ أزماته.

وقالت كيتلين ماكنمارا التي أرسلت إلى أبو ظبي من أجل التحضير للمهرجان هناك، إن وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان (69 عاما) قد اعتدى عليها جنسيا، قبل أيام من افتتاح المهرجان.

ولعب فلورنس دوراً في ذلك الحادث في شهر شباط/ فبراير لكن التعليق الذي صدر في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر له علاقة بمظالم منفصلة. وجاء بعد تحقيق داخلي في تصرفاته مع الموظفين.

وعبر عدد من الموظفين في المهرجان عن قلقهم من تصرفات فلورنس، وتراكمت شكاويهم من خلال تقديم شكوى رسمية بداية هذا العام.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المهرجان كارولين ميشل في بيان نهاية الأسبوع: “تم تعليق عمل بيتر فلورنس في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بانتظار نتائج التحقيق في الشكاوى التي قدمها واحد من موظفينا. وهو في إجازة مرضية ولهذا السبب تأخرت العملية”.

وأضافت أن تانيا هدسون المسؤولة المالية وكريستين فوانتيس لا روتشي، المديرة الدولية تقومان الآن بأعباء فلورنس.

وكانت ماكنمارا قد تخلت عن حقها في إخفاء اسمها عندما اتهمت وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك بالاعتداء الجنسي عليها. عندما دعاها للعشاء في جزيرة خاصة. وأرسل فلورنس ماكنمارا (32 عاما) إلى الإمارات للتحضير لافتتاح مهرجان “هاي أبو ظبي”. رغم مظاهر القلق حول سجل الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وحصل الاعتداء المزعوم في يوم عيد الحب، حيث اعتقدت ماكنمارا أن الدعوة كانت من أجل التحضير للمهرجان.

وكانت وزارة التسامح قد التزمت بكلفة المهرجان وراتب ماكنمارا. ونفى نهيان أي خطأ من جانبه، وعبر عن “دهشة وحزن” من المزاعم. فيما كانت ماكنمارا على اتصال مع فلورنس في ليلة الحادث المزعوم وحثها على مغادرة أبو ظبي من أجل سلامتها. وقابلها محققون في الشرطة البريطانية بعد عودتها إلى بريطانيا.

ولكن المهرجان عقد في موعده في 25 شباط/ فبراير، حيث سافر فلورنس إلى الإمارات وشارك المسرح مع الشيخ نهيان. ورغم أن ماكنمارا لم تكن راغبة في إلغاء المناسبة. لكنها شعرت بالغضب لنسبة كل العمل ونجاح المهرجان للشيخ نهيان بن مبارك وعدم توضيحه للعاملين في المهرجان سبب رحيلها المفاجئ.

وأخبرت فلورنس في 29 أيلول/سبتمبر أي قبل يومين من تعليقه عن العمل أنها ستكسر الصمت وتقدم قصتها لصحيفة “صاندي تايمز”. ووصف مدراء المهرجان لاحقا تصرفات الشيخ نهيان بـ”خرق مروع وانتهاك شنيع للثقة والمنصب”.

وقدمت ميشيل دعمها الكامل لماكنمارا، وقالت إن المهرجان لن يعود إلى أبو ظبي طالما بقي الشيخ نهيان في منصبه. مضيفة أنه “سخر من واجباته الوزارية”.

إلا أن عددا من الكتاب المعروفين تساءلوا عن طريقة تعامل المهرجان مع الحادث. وفي تغريدة على تويتر للكاتبة كاميلا شمسي. الفائزة بجائزة المرأة للرواية في 2018 والمشاركة المنتظمة في مهرجان هاي قالت: “الاعتداء الجنسي يذهب أبعد من السخرية من الواجبات الوزارية”.

وأضافت: “المأساة هنا هي إضعاف ماكنمارا وليس إضعاف العلاقة مع حكومة الإمارات. ولا يمكن تقديم هذا على أنه تفاحة عفنة في مكيال تقوية المرأة”.

وقامت الروائية أهداف سويف التي رشحت مرة لجائزة بوكر وظهرت إلى جانب فلورنس بنشر تغريدة كاميلا شمسي. ولم يقدم فلورنس تعليقا حسب محاميه نظرا للتحقيق الداخلي السري الجاري.

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