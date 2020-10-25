بعدما طيرت لورديانا عقول المصريين برقصتها.. “شاهد” ميرهان حسين غارت وفعلت ذات الأمر في صالون تجميل

ظهرت الفنانة ميرهان حسين بفيديو ترقص داخل صالون تجميل، وكأنها غارت من الراقصة لورديانا التي حققت ظهورا طاغيا مؤخرا برقصة داخل صالون تجميل.

وكررت ميرهان حسين الأمر. وفعلت نفس ما فعلته لورديانا لتشعل “إنستغرام”. بالرقص على الطريقة الخليجية في أحد صالونات التجميل.



ونشر مصفف الشعر هيثم دهب فيديو له من صالون التجميل الخاص به يجمعه بالفنانة ميرهان حسين وهما يرقصان معاً على الطريقة الخليجية.

وظهرت ميرهان وهي تخضع لصبغة الشعر وبعدها صفف لها دهب شعرها. وفاجأها بدخوله بجلابية وغترة وعقال وهو يرقص على أنغام أغنية “تعال أشبعك حب”.

لتقوم ميرهان بمصاحبته في الرقص، لتشتعل التعليقات التي أثنت على إجادة ميرهان حسين الرقص الخليجي.

وظهرت لورديانا بالفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة وهي تؤدي وصلة رقص شرقي داخل غرفة بأبواب زجاجية، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.

وكانت لورديانا ترتدي فستاناً رمادياً مكشوف الصدر، وجاكيت بيج قصير، مع تسريحة شعر انسيابية، حين رقصت على نغمات المهرجان الشعبي “أخواتي”. داخل فرع لمركز تجميل شهير متخصص في “مايكروبليدنج” بحي مصر الجديدة.

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