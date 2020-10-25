عمر آدم
عمر آدم
الهدهد

“شاهد” مطرب إسرائيلي شهير يحلف بحياة عيال زايد وما حدث بقصر أحد الشيوخ جعله لا يريد العودة لتل أبيب

كتب وطن
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أكدت وسائل إعلام عبرية على تواجد شهير من أبرز نجوم موسيقى البوب في ، بالإمارات حاليا والتي وصلها قبل أسبوعين عقب اتفاق التطبيع مباشرة.

 

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أكدت أن المغني الإسرائيلي الشهير يتواجد منذ نحو أسبوعين في بدعوة من أفراد في الأسرة الحاكمة الإماراتية.

 

 

وأكدت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم، الأحد، أن آدم الذي يعد من أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل حاليا توجه إلى قبل أكثر من أسبوعين، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام بين الدولتين، بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.

 

وأكدت الصحيفة أن المغني وصل دبي برفقة شقيقه روي ومجموعة من أصدقائه قبيل عيد سيمشات توراه اليهودي الذي احتفى به في المعبد المحلي.

 

والخميس الماضي، احتفل آدم في دبي بعيد ميلاده بحفلة أقامها “شيخ مؤثر”، وكانت بين الحاضرين ملكة جمال أوروبا عام 2019 إيرينا غاراسيميف.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن المغني لا يبدو مشتاقا لوطنه ولا يستعجل في العودة، ونقلت عن آدم إبداءه فخره بأن يكون “سفيرا للموسيقى والفن إلى الإمارات، وهي مكان ثمة فيه أمل في عالم أفضل بلا حروب وإرهاب”.

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