زعران الأردن لم يتعظوا بعد.. “شاهد” ماذا فعلوا بـ”مطعم شهير” في إربد بعدما رفض صاحبه دفع “إتاوة”!

تعرض أحد المطاعم في الأردن إلى اعتداء عنيف من قبل البلطجية بسبب رفض أصحابه دفع إتاوات لهم، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في المكان.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته “وطن“، يُظهر حجم الدمار الهائل في مطعم بشارع وصفي التل وسط مدينة إربد، بعدما هاجمه 10 بلطجية بالسيوف والجنازير والأسلحة النارية.

اعتداء ١٠ بلطجية بالسيوف والجنازير على كوفي شوب في شارع وصفي التل في محافظة اربد لرفض صاحبه دفع إتاوات لهم.#الأردن pic.twitter.com/4Ooc0M7hm5 — General Inspector (@GeneralInspect2) October 24, 2020

وأثار المقطع غضب الناشطون الذين تساءلوا عن دور الأمن خاصة في ظل الحملة التي أعلنت عنها في وقت سابق، قوات الأمن الأردنية، تطبيقاً لتعليمات مساعد مدير العمليات في الأمن العام، العميد أيمن العوايشة، لكوادر الأجهزة الأمنية، بملاحقة “الزعران” وضبطهم، “والدعس على رؤوسهم” حرفياً.

و بعدين مع هالمسخرة !! https://t.co/GGWHmOMym6 — Farah S'aid (@FarahOS) October 24, 2020

وين الدرك والامن العام والرقم الفوري؟؟ والا كله فلم هندي!! https://t.co/2hO9xCnlsN — Dr Neisuh (@DNeisuh) October 24, 2020

هاذا الأمن الأمان اهلين https://t.co/ftybJ4xtDu — Ahmad aljaman (@AljamanAhmad) October 24, 2020

بغض النظر شو سبب التكسير سواء اتاوات ولا خلافات بينهم ولا ديون ولا ولا ولا، فكرة استباحة الممتلكات الشخصية للعالم و الناس بهاي الطريقة مرعبة! ناس مو خايفة من حد ولا من النتائج تدلنا انه في فجوات بالقانون بستغلوها 😅 نحتاج لقوانين رادعة حتى تختفي هذه الظواهر والا ساد قانون الغاب! https://t.co/gBpUiqnvBM — Amal Abu Arida (@AmalAbuArida) October 24, 2020

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصدر أمني، أن صاحب الكفي شوب تقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية عصر السبت عقب مهاجمة محله من قبل مجموعة من الأشخاص وتحطيم واجهات المحل.

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة محافظة اربد فتحت تحقيقاً بالحادثة ولازال البحث جاري عنهم.

الجدير بالذكر أن أمين عام وزارة الداخلية الأردنية السابق، المحافظ رائد العدوان. فجر سابقاً مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كيفية خروج المطلوبين والزعران في الأردن من السجون على الرغم من أنهم مطلوبين لقضايا جنائية وصادرة بحقهم مذكرات اعتقال.

وقال العدوان بفيديو: “تكفيل الزعران في الأردن يتم بالواسطة وأنا بتذكر أحد الوزراء رجعني من بيتي بالليل لأكفل واحد بالزرقاء. وفي محافظة جرش طلعت مظاهرتين ضدي واعتصامات لأني رفضت اكفلهم وكان وقتها وزير الداخلية واقف معي وما كفلتهم”.

أمين عام وزارة الداخلية السابق المحافظ رائد العدوان يتحدث عن طلب وزير داخلية سابق منه تكفيل صاحب أسبقيات pic.twitter.com/2uJ8g5xpCJ — الأردنية نت (@alurdunyya) October 20, 2020

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