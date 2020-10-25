“ذئب بشري” يحاول هتك عرض طفل في الكويت ولكن هذا ما حصل في اللحظات الاخيرة!

تعرض طفل روماني من أم كويتية إلى محاولة اغتصاب فاشلة في منزله من قبل مجهول، وذلك في قرية الفنطاس الساحلية بالكويت.

وشرع رجال مباحث الفنطاس في البحث عن الشخص الذي حاول افتراس الطفل الروماني الجنسية داخل منزل المجني عليه، وحينما فشل الجاني في مبتغاه سلب هاتف الطفل وهرب الى جهة غير معلومة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، فإن مواطنة (49 عاماً)، قالت في بلاغ تقدمت به إن ابنها ويحمل الجنسية الرومانية تعرف على شاب على برنامج سناب شات، وأن الشخص الذي تعرف عليه طلب ان يلتقي به.

واتفق الطفل مع الشاب المجهول أن يأتي الأخير إلى مسكنه، وأشارت الأم أن ابنها أخبرها بأن الشاب نزع ملابسه وطلب أن يمارس الشذوذ معه.

وأكدت الأم أن طفلها رفض ذلك، فقام الجاني بضربه وسلب هاتفه النقال وهرب، وتم تسجيل قضية هتك عرض وبتصنيف جنايات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك