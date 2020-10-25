“شاهد” الطبال المصري خالد الجندي استشاط غضباً من دعوات مقاطعة فرنسا ولم يحرك ساكناً أمام الاساءة للنبي!

خرج الداعية الإسلامي الموالي للنظام المصري، خالد الجندي، بفتوى على مقاس الزعماء العرب والمسلمين المتخاذلين عن نصره الإسلام والنبي الكريم، يؤكد فيها عدم جواز مقاطعة البضائع الفرنسية بزعم أن ذلك سيجعل الأمة الإسلامية لعبة في يد تركيا، وفق قوله.

وعلق الجندي، والذي يشغل منصب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمعروف بتطبيله لنظام عبد الفتاح السيسي، على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، قائلًا: “فيه ناس بتحركم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي الذي يسعى لإحداث أي زعزعة”.

وأضاف الجندي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أن عدد المسلمين مليار و500 مليون شخص، ودعوات المقاطعة متواجدة فقط في مصر، معقبًا: “عايزين تقاطعوا إيه الجبنة؟، ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح، ومترو الأنفاق”.

وأشار إلى أن هناك 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر 5 مليارات دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ2.8 مليار دولار.

وتابع: “هتهجص وتقولي مقاطعة، خليك راجل عاقل وانت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله”.

وفي سياق منفصل، وللتطبيل لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قال الجندي، إن الممتنع عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب يعتبر ككاتم الشهادة، وطبقًا لكلام الله من يكتمها فهو “آثم قلبه”، منوهاً إلى أنه أدلى بصوته وشعر بوجود مسؤولية من المصريين تجاه الانتخابات وإحساس بالنعمة التي منحها الله لهم، وفق قوله.

وأشار إلى أن الانتخابات نوع من أنواع الاختيار الواجبة على المواطن حيث يقرر من هو الأصلح والأكفأ ليمثله تحت قبة البرلمان، “حياتنا كلها شهادة.. كلنا بنشهد على بعض يوم القيامة جيراننا وأبنائنا وآبائنا ومن تحت مسؤوليتنا يشهدون علينا يوم القيامة”.

الجدير ذكره، أن الكويت وقطر وعدد من الدول العربية والإسلامية أطلقت حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية رداً على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد، ونشر فرنسا رسوم مسيئة للنبي محمد، الأمر الذي أثار غضباً عارماً بين المسلمين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك