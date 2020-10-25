قاعدة الملك خالد
قاعدة الملك خالد
الهدهد

الحوثي وصل لأكثر الأماكن حساسية بالمملكة.. هذا ما فعلته الطائرات المسيرة بقاعدة الملك خالد وابن سلمان عاجز

كتب وطن
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في هجوم حوثي جديد على ، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية لليوم الثاني على التوالي عن قصفها الجوية في السعودية بواسطة طائرات مسيرة.

 

من جانبه ذكر المتحدث باسم قوات ، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة تمكن من “تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط”.

 


وأشار “سريع” إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز “قاصف 2K”.

 

وقال سريع إن الهجوم جاء “ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا”.

 

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية بعد على إعلان الحوثيين الجديد.

 

ويواجه النظام السعودي منذ 5سنوات خطر كبير آخر قادم من اليمن، يتثمل في الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة منذ بداية .

 

وسبق أن استهدفت جماعة في اليمن بصواريخها، أماكن استراتيجية وحساسة في السعودية على راسها عملاق النفط السعودي “ارامكوا”، وتسببت بتلفيات كبيرة في إحدى محطاتها وتوقف الإنتاج.

 

وذلك فضلا عن استهداف الحوثيين لمطارات حيوية بالمملكة ومقرات حكومية وكذلك كتل سكنية، وسقط عدد من المدنيين قتلى في هذه الغارات.

 

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