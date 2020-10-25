خلف الحبتور
خلف الحبتور
الهدهد

إسرائيل تحتفي بـ”خيبة” رجل الخمور الإماراتي خلف الحبتور وهذا ما قاله فأدخل السرور على قلب نتنياهو

كتب وطن
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احتفى إسرائيليون على المستوى الرسمي والشعبي بتدوينة على تويتر للملياردير الإماراتي ، أثنى فيها على اتفاقات “التي جعلت 2020 عام ” حسب زعمه.

 

حساب “ بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية بتويتر، أعاد نشر تغريدة خلف الحبتور المعروف بدعمه للتطبيع حتى قبل عقد الاتفاق الخياني الأخير، والتي قال فيها:”بالرغم من كل التحديات التي واجهناها في عام 2020 بسبب كورونا، إلا أن التاريخ سيذكر 2020 بأنه عام السلام في الشرق الأوسط”، بحسب وصفه.

 

 

وتابع رجل الأعمال الإماراتي هذيانه بزعم أن اتفاقيات السلام التي تم توقيعها والجاري انضمام المزيد من الدول إليها، سيكون لها وقع إيجابي طويل الأمد على منطقتنا واقتصاداتها، حسب زعمه.

 

وأضاف “الحبتور” في تغريدة أخرى: “لاتفاق السلام مع إسرائيل تأثير كبير. فعدا عن إنهاء التوتّر الذي كنا نعيشه في الشرق الأوسط، فإن فوائده ستكون عديدة فيما يختص بالأبحاث والتكنولوجيا والتبادل التجاري”.

 

 

واستطرد قائلًا “سنرى قريبًا أن اتفاق إبراهيم (أبراهام) له تأثير إيجابي حتى على صادراتنا ومنتجاتنا المحلية”.

وحظيت تغريدة الحبتور بترحيب واسع في الأوساط الإسرائيلية ومؤيدي التطبيع، بينما قوبلت بغضب ورفض عربي واسع النطاق.

 

وتساءل المغردون عن ثمن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، واصفين تصريحات رجل الأعمال الإماراتي وأمثاله “بالانتكاسة”، وأن هذا الاتفاق كارثي وسيجلب “المصائب” على أبو ظبي بأيدي تل أبيب.

 

كما تساءل آخرون عن أي سلام يتحدث الحبتور ومعظم الدول العربية تعيش في حروب. بينما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين ويدنس المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى.

 

وعقدت كل من والبحرين مؤخرا اتفاق تطبيع خياني مع إسرائيل بزعم تحقيق السلام برعاية أمريكية. في خطوة قوبلت باستهجان ورفض كبيرين من قبل القيادة الفلسطينية والتي اعتبرت ذلك خيانة وطعنة في الظهر.

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