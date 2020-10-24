اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالعديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت، عمليات تزوير وشراء أصوات انتخابية بالمال لصالح حزب “مستقبل وطن” المحسوب على النظام، والذي يدعمه السيسي لتشكيل “حزب وطني” جديد كما كان الحال أيام مبارك.

ورصدت المقاطع المتداولة على نطاق واسع، قيام حزب “مستقبل وطن” بتوزيع أموال على الناخبين في عدد من المحافظات المصرية. لحثهم على التصويت لصالح القائمة التي يسيطر عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية.

ويعتبر الحزب تابعا للأجهزة الأمنية المصرية، إذ يهيمن على معظم المقاعد المخصصة للقوائم في الانتخابات. كما فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبثت صفحة النائبة السابقة في البرلمان، والمرشحة عن دائرة المنتزة في محافظة الإسكندرية. مي محمود، عددا من مقاطع الفيديو لمجموعة من المواطنين يقفون لاستلام أموال من مسؤولي الحزب أمام اللجان الانتخابية. وقالت مصورة الفيديو إن الحزب يوزع 100 جنيه على كل ناخب.



كما وثقت مقاطع الفيديو قيام حافلات بنقل مواطنين للجان الانتخابية وتركهم أمام اللجان وعدم إعادتهم إلى أماكن سكنهم مرة أخرى وعدم إعطائهم الأموال التي وعدوهم بها. وهو ما اشتكت منه إحدى السيدات.



ووثق مقطع ثالث قيام أحد الأشخاص بتوزيع أموال على مواطنين داخل حافلة ركاب صغيرة من أجل التصويت لصالح مرشح “القائمة الوطنية” التي يسيطر عليها حزب مستقبل وطن، ودخلت المرشحة في مشاجرة مع أحد الأشخاص الذين يوزعون الأموال على الناخبين.



كما رصدت صفحة “حزب المحافظين” على موقع فيسبوك، توزيع وجبات غذائية ومواد تموينية في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة.





احتجاجات بالجيزة

واليوم السبت، خرجت أعداد من المصريين في مركز “أوسيم” بمحافظة الجيزة، للاحتجاج على ما وصفوه بـ”تزوير أوراق الانتخابات” من قبل أحد المرشحين.

وأظهر مقطع فيديو عددا من المصريين وهم يرددون هتافات “باطل” و”باظت” و”الصعيدي خرب البلد”. (في إشارة إلى المرشح الذي يتهمونه بتزوير الأوراق الانتخابية)، كما دعوا إلى إغلاق اللجان الانتخابية بعدما حدث.

وسار المواطنون في الشوارع وهم يرددون تلك الهتافات. وتوجهت المسيرة بعد ذلك إلى إحدى اللجان الانتخابية وسط هتاف “اقفل”.

ودعي حوالي 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، حسب عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات. ويصوّت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

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