ضاحي خلفان “سكر حتى الثمالة” وخرج يصف ماكرون بـ”القائد” بعد تطاوله على النبي محمد ولا داعي لمحاربته!

على طريقة المثل القائل “بعد الهنا بسنة”، خرج قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان على استحياء ليرد على تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام والنبي محمد وقبوله بنشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم.

واستذكر خلفان، صفات جيدة في ماكرون خلال انتقاده له، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “صدمت لخطاب الكراهية الذي القاه الرئيس الفرنسي ماكرون قبل مدة، ولم اتصور ان هذا القائد الشاب يحمل كل هذا الحقد على دين مليار ونصف، دين يحمل كل معاني التسامح، ولم أعلق حينها”.

صدمت لخطاب الكراهية الذي القاه الرئيس الفرنسي ماكرون قبل مدة..لم اتصور ان هذا القائد الشاب يحمل كل هذا الحقد على دين مليار ونصف…دين يحمل كل معاني التسامح ..ولم اعلق حينها .. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 24, 2020

وأضاف ضاحي خلفان في تغريدة ثانية قائلاً :” كنت اظن ان احقادا كهذه الاحقاد التي عبر عنها الرئيس الفرنسي زالت مع دخول العالم للقرن الحادي والعشرين..لكن للأسف ..رأيناها تخرج من افواه من يزعمون ويتزعمون الحضارة الحديثة “.

كنت اظن ان احقادا كهذه الاحقاد التي عبر عنها الرئيس الفرنسي زالت مع دخول العالم للقرن الحادي والعشرين..لكن للأسف ..رأيناها تخرج من افواه من يزعمون ويتزعمون الحضارة الحديثة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 24, 2020

خلفان: الترفع من قيم الاسلام

وناشد ضاحي خلفان المسلمين بالا يكون لهم ردة فعل على أفعال ماكرون قائلاً ” الترفع من قيم الاسلام”.

ينبغي الا تكون ردود افعالنا كردود افعال ماكرون…الترفع من قيم الاسلام — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 24, 2020

وزاد :” الاديان ليست سببا في خروج البعض عن تعاليم التسامح والتراحم والتعاون الانساني…والتصرفات الشخصية ….تصرفات شخصية لا علاقة لها بالاديان “.

الاديان ليست سببا في خروج البعض عن تعاليم التسامح والتراحم والتعاون الانساني…والتصرفات الشخصية ….تصرفات شخصية لا علاقة لها بالاديان. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 24, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة ضاحي خلفان، واليت جاءت خجلاً من متابعيه ومدحاً لماكرون أكثر من أن تكون ذماً، معبرين عن استنكارهم لصمت الإمارات على تصريحات ماكرون.

يا شيخ ضاحي لماذا لا تدشن حملة مقاطعة لفرنسا

وهي اللغة التي يفهمها هذا الحاقد؟! — عروة الشامي (@Re0Xp8FiZD8OMCJ) October 24, 2020

نشرت الحكومة الفرنسية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد (ص) على مبنى حكومي … الإمارات يجب أن تتحدث ضد هذه الجريمة … نحن المسلمين نفتقد وجودكم … pic.twitter.com/49u37jKEUH — Ahmed Zaeem (@ahmed_tuscany) October 24, 2020

انت اول من أهان المسلمين وانبطاحكم وراء التطبيع إذا كان هذا رأي ماكرون النصراني الحقير فما ظنك برأي اليهود الانجاس — M. Farouk (@MFarouk84156570) October 24, 2020

السوال يابو فارس لو زعيم عربي تطاول علي الشعوب الاوربيه ورموزها بصراحه ماذا بيحصل بصراحه ابا جواب منك — أبن حضرموت (@1964Fares) October 24, 2020

ستغير رايك كما غيرته على التطبيع، لا مبدأ و لا رأي و لا شخصية لديك فاحذف تغردتك احسن — Amara Ch (@AmaraCh13975171) October 24, 2020

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حفل تأبين باتي الذي أقيم في جامعة السوربون إن فرنسا لن تتخلى عن الرسومات “وإن تقهقر البعض”، مضيفا أن باتي قتل لأن “الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا”.

ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى وسم #ماكرون_يسيء_للنبي و#إلا_رسول_الله التي عبر المدونون فيها عن غضبهم الشديد من استمرار نشر الرسوم التي تسيء لنبي الإسلام.

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