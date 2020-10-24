شهدت منطقة أبو فطيرة، بمحافظة مبارك الكبير في دولة الكويت، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير.

وظهر بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، أربعة شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين. فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان، لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين.

قبل قليل | فيديو متداول لمشاجرة شبابية عنيفة بـ «السواطير» ومحاولات الدهس بالمركبات في منطقة أبو فطيرة ! pic.twitter.com/TLIIKumVCT — مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 24, 2020

وتفاعل الناشطون مع مقطع الفيديو مُطالبين بتشديد العقوبة على مستخدمي الآلات الحادة في الشجارات، ورأى آخرون أن ثقافة العنف دخيلة على الكويت. وسببها التجنيس العشوائي وكثرة عدد الوافدين.

المفروض في قانون إي انسان يستخدم بالمشاجرة آله قاتلة له حكم نهائي 5 سنوات سجن مع الشغل ويكون الحكم غير قابل للطعن ويستثنى من يدافع عن عرضة أو مالة إذا ثبت ذلك من قبل التحقيق — سأجعل منكم شعبا عظيما وستستمتعون برفاهية اكبر (@s_crq9) October 24, 2020

هل هي بسبب

ثقافات دخيلة على المجتمع ؟

التجنيس العشوائي ؟

قلة تربية ؟

عدم وجود حزم للقوانين ؟ — سؤال برلماني (@parlimentary_kw) October 24, 2020

لخصوها لكم

هم عارفين ما فيه قانون

واذا فيه قانون ما يطبق الا علي الضعيف

لو تشدد العقوبات ، وتنفذ القوانين ، وتحاسب الكبير قبل الصغير فعليا مو بس كلام !!!

السؤال الداخليه

انتم نارسين البلد بالكاميرات ليش مداخل المناطق ما توجد كاميرات لكم !!! — عبدالله العماش (@3bdullahamash) October 24, 2020

سواطير وسكاكين وبعضهم رشاش شنو هالتربية التي ما زالت مستمرة واكثرهم من القبائل يعتبرونها مرجلة من طقك طقه دون رحمة ومعاك العزوة حتى لو ظالم ما كأنه فيه مخافر ومؤسسات رسمية لحفظ الأمن

بدايتهم من المرحلة الإبتدائية بنين مصيبة — Hameeda Al Wazzan (@Hameeda_W) October 24, 2020

الله يهديك هاذي تسميها مشاجره شبابيه !! هاذي مشاجرة سيارات — عيسى المري (@3essa_almarri) October 24, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله

لأي حال وصلنا ؟! https://t.co/5UHE0iZ0fF — єη∂ℓєѕѕℓσνє (@endlesslove_e) October 24, 2020

هذا ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية حول الحادثة.

وتأتي تلك الحادثة بعد يوم فقط من مشاجرة مُشابهة في منطقة صباح السالم، وتمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ( مباحث مبارك الكبي ) من ضبط اطراف المشاجرة وعددهم 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، وجاري ضبط شخصين آخرين متوارين عن الأنظار.

وأوضحت الإدارة أنه فور تقدم شاب الى مخفر شرطة صباح السالم يفيد بنشوب المشاجرة كانت نتيجة تعرضه إلى عملية سرقة عن طريق استخدام العنف والاعتداء بالضرب والتهديد بسلاح أبيض من قبل عدة أشخاص.

إلحاقاً لبيان مشاجرة منطقة صباح السالم الإعلام الأمني: ضبط أطراف المشاجرة وعددهم 8 أشخاص من جنسيات مختلفة وجاري ضبط شخصين آخرين متوارين عن الانظار pic.twitter.com/7vUZM55DFV — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 23, 2020

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