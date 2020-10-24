مشاجرة بالكويت
مشاجرة بالكويت
حياتنا

مشاجرة عنيفة وسواطير ودهس.. “شاهد” ماذا حصل في منطقة أبو فطيرة بالكويت وأثار موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
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شهدت منطقة أبو فطيرة، بمحافظة الكبير في دولة ، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير.

 

وظهر بفيديو متداول عبر الاجتماعي، ورصدته “وطن”، أربعة شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين. فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان، لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين.

 

وتفاعل الناشطون مع مقطع الفيديو مُطالبين بتشديد العقوبة على مستخدمي في الشجارات، ورأى آخرون أن ثقافة العنف دخيلة على الكويت. وسببها التجنيس العشوائي وكثرة عدد الوافدين.

 

هذا ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية حول الحادثة.

 

وتأتي تلك الحادثة بعد يوم فقط من مشاجرة مُشابهة في منطقة صباح السالم، وتمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ( مباحث مبارك الكبي ) من ضبط اطراف المشاجرة وعددهم 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، وجاري ضبط شخصين آخرين متوارين عن الأنظار.

 

وأوضحت الإدارة أنه فور تقدم شاب الى صباح السالم يفيد بنشوب المشاجرة كانت نتيجة تعرضه إلى عملية سرقة عن طريق استخدام العنف والاعتداء بالضرب والتهديد بسلاح أبيض من قبل عدة أشخاص.

 

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تعليق 1
  1. محمد يقول

    بيقولك سبب المشاجرة الوافدين😂😂😂😂😂😂😂😂

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