تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، وهو يرتدي أزياء تُشبه “ستايل” المغني الراحل مايكل جاكسون، ويتجول في شوارع أمريكا.

وظهر تركي آل الشيخ وهو يتجول في شوارع نيويورك حيث يتواجد لإجراء فحوصات طبية، ويرتدي ملابس كاجوال، وقبعة وقناع وجه، تُشبه أحد ستايلات ملك البوب الراحل الشهيرة.

رمز الاناقة والشياكة تركي آل الشيخ بستايل مايكل جاكسون يتجول في شوارع نيويورك اليوم pic.twitter.com/FkFOyaNBC7 — Screen Mix (@ScreenMix) October 23, 2020

وكشف المُطرب العراقي ماجد المهندس عن مرافقة الملحن السعودي نواف عبدالله، لتركي آل الشيخ في رحلته العلاجية، ونشر المهندس صورة تجمع كلاهما مرفقاً إياها بتعليق: ” #ودعت_روحي كاتب الاغنية المبدع معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ وملحنها المتميز #نواف عبد_الله وجولة في شوارع نيويورك الله يرجعكم بالسلامة”.

هذا وقد سخر المغردون من محاولة آل الشيخ تقليد ستايل مايكل جاكسون، مؤكدين أن ملابسه تُشبه البيجامة، كما علق آخرون على طريقة مشيه التي أطلقوا عليها وصف “الفقمة المُعاقة” و”مشية البطريق”، بينما دافع بعضهم عن طريقة سيره منوهين إلى أنه بفترة إعادة تأهيل، ولذلك لا يسير بطريقة طبيعية.

مايكل جاكسون مايكل الله يعديها على خير pic.twitter.com/pQICfxo4wB — Abdullatif (@xl6f3) October 23, 2020

لما تطلب مايكل جاكسون من علي اكسبريس https://t.co/KuCDN2io8V — Mohamad K Al Masaeid (@Masaeidd) October 23, 2020

الهارب من صحن المندي https://t.co/VW0xeTwhN1 — Ali (@yourdeleali) October 23, 2020

لا تسوى حالك جاكسون يا كبسه 😂 https://t.co/1Vb4DAVeSm — Ali Alsayed ⁦ (@3li_alsayed3) October 23, 2020

اناقه مايكل جاكسون ايه ده لابس بيجامه والله بيجامه https://t.co/YwOYdR0o1O — 🌸 (@pammuukkk) October 23, 2020

الله يرحم أيامك يامايكل، كويس انك متت ولا شفت 🤣🤣🤣 https://t.co/IG5o7PuM0Y — محمد باتمان (@blufire3) October 23, 2020

وكان آل الشيخ قد بدأ المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في نيويورك، الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن المستشار أجرى عمليتين جراحيتين لإزالة ورم في المخ، وهو يقيم بولاية نيويورك بأمريكا منذ شهرين تقريبًا لاستكمال علاجه بعد العمليات الجراحية.

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