تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
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مايكل جاكسون السعودية “تركي آل الشيخ”.. “شاهد” كيف ظهر “تركي وناسة” في أحد شوارع نيويورك متبختراً

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس ، ، وهو يرتدي أزياء تُشبه “ستايل” المغني الراحل ، ويتجول في شوارع أمريكا.

 

وظهر تركي آل الشيخ وهو يتجول في شوارع حيث يتواجد لإجراء فحوصات طبية، ويرتدي ملابس كاجوال، وقبعة وقناع وجه، تُشبه أحد ستايلات ملك البوب الراحل الشهيرة.

 

وكشف المُطرب العراقي ماجد المهندس عن مرافقة الملحن السعودي ، لتركي آل الشيخ في رحلته العلاجية، ونشر المهندس صورة تجمع كلاهما مرفقاً إياها بتعليق: ” #ودعت_روحي كاتب الاغنية المبدع معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ وملحنها المتميز #نواف عبد_الله وجولة في شوارع نيويورك الله يرجعكم بالسلامة”.

 

هذا وقد سخر المغردون من محاولة آل الشيخ تقليد ستايل مايكل جاكسون، مؤكدين أن ملابسه تُشبه البيجامة، كما علق آخرون على طريقة مشيه التي أطلقوا عليها وصف “الفقمة المُعاقة” و”مشية البطريق”، بينما دافع بعضهم عن طريقة سيره منوهين إلى أنه بفترة إعادة تأهيل، ولذلك لا يسير بطريقة طبيعية.

 

وكان آل الشيخ قد بدأ المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في نيويورك، الأسبوع الماضي.

 

الجدير بالذكر أن المستشار أجرى عمليتين جراحيتين لإزالة ورم في المخ، وهو يقيم بولاية نيويورك بأمريكا منذ شهرين تقريبًا لاستكمال علاجه بعد العمليات الجراحية.

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