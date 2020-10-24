حرق علم فرنسا في لبنان ماكرون
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“شاهد” اللبنانيون يردون على “المجنون” ماكرون بطريقتهم الخاصة.. هذا ما فعلوه في ميدان عام نصرة للرسول

كتب وطن
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رد مواطنون لبنانيون بطريقتهم الخاصة على تطاول إيمانويل ، على الإسلام وإساءته للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأحرقوا علم في ميدان عام.

 

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع لبنانيون غاضبون في مدينة ، أحرقوا احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أساءت للإسلام بشكل متكرر، وذلك بعد مقتل معلم فرنسي عرض صورا ساخرة للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

 

 

ويأتي الغضب الشعبي اللبناني ضد موجة من الاستنكار عربيا وعالميا، للإساءة للإسلام، خصوصا تصريحات ماكرون الأخيرة، وسط دعوات لمقاطعة ردا على ذلك.

 

ودشن نشطاء في عدة دول عربية وإسلامية حملات إلكترونية موسعة تدعو إلى والمنتجات الفرنسية في العالمين العربي والإسلامي.

 

وتصدرت الوسوم و”الهاشتاغات” المناهضة لفرنسا مواقع التواصل الاجتماعي منها:(#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية، #ماكرون_يسيء_للنبي، #إلا_رسول_الله، #رسولنا_خط_أحمر)

 

وخلال حفل تأبين المعلم الفرنسي صامويل باتي، الأربعاء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إن بلاده ستحمل راية العلمانية عاليا.

 

وأضاف ماكرون: “لن نتخلى عن الكاريكاتير (في إشارة إلى الرسم المسيء)، ولو تقهقر البعض”.

 

وطالب النشطاء جميع حول العالم بمراسلة السفراء الفرنسيين، والإعراب عن استنكارهم لما يحدث مع المطالبة بأن تحمي الدولة الفرنسية الأقلية المسلمة بها، لا أن تكون هي رأس الحربة في مهاجمتهم.

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