محمود الحسنات
محمود الحسنات
الهدهد

“لا يغرنكم تطبيع الخائنين”.. داعية فلسطيني شهير يكشف ما يفعله السودانيون عند ذكر فلسطين والقدس أمامهم!

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في تعليقه على الإسرائيلي الذي جرى الإعلان عنه، مساء أمس الجمعة، برعاية الولايات المتحدة، كشف الداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات عن موقف من وما يفعلوه عند ذكر اسم فلسطين والقدس.

 

وقال محمود الحسنات، والذي اعتقل في مؤخراً ورُحل منها بأوامر إماراتية سعودية لهجومه المتكرر عليهم، في تغريدة رصدتها “وطن“: “خطبت الجمعة في السودان عشرات المرات فوالله ما ذكرت فلسطين والقدس على منابره إلا وسالت دموع السودانيين”.

 

وأضاف الحسنات: “لا يغرنكم تطبيع الخائنين فالشوك أحياناً يخرج بين الزهر، وستبقى السودان رغم الهوان “.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة محمود الحسنات، معبرين عن حبهم للشعب السوداني وفخرهم بمواقفه من القضايا العربية والقضية الفلسطينية.

 

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، ، عن إنهاء “العداء بين إسرائيل والسودان” وإجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين . اتصالاً هاتفيًا برئيس السوداني، عبد الفتاح ورئيس الوزراء، عبد الله .

وقال بيان مشترك أميركي – سوداني – إسرائيلي إن ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا وناقشوا تقدم “السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة”، وفق البيان.

 

وأوضح البيان، أن قادة إسرائيل وأميركا والسودان اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين السودان وإسرائيل مع التركيز مبدئيا على الزراعة. وأن أميركا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديونه.

 

وقال ترامب، إن عدة دول ستوقع اتفاقيات مع إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة، وأن “خمس دول على الأقل ترغب بالانضمام للاتفاقيات مع إسرائيل”. مشدداً على ثقته بأن سوف توقع قريبًا على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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تعليق 1
  1. ولو يقول

    كل العرب والمسلمين يحبون فلسطين اكثر من الفلسطينيين لكن الله بلى فلسطين بشعب خون
    يعملون في اسرائيل ويبنون المستوطنات ويحمون الامن الاسرائيلي وعندا يمرضون اول وجهه لهم اسرائيل
    ولكن انتم ياعرب لااحد يقرب من اسرائيل ولايتعامل معها فهذه خيانه للقدس وطعنه في ظهر الفلسطينيين !!!!

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