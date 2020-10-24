“لا يغرنكم تطبيع الخائنين”.. داعية فلسطيني شهير يكشف ما يفعله السودانيون عند ذكر فلسطين والقدس أمامهم!

في تعليقه على التطبيع السوداني الإسرائيلي الذي جرى الإعلان عنه، مساء أمس الجمعة، برعاية الولايات المتحدة، كشف الداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات عن موقف الشعب السوداني من القضية الفلسطينية وما يفعلوه عند ذكر اسم فلسطين والقدس.

وقال محمود الحسنات، والذي اعتقل في السودان مؤخراً ورُحل منها بأوامر إماراتية سعودية لهجومه المتكرر عليهم، في تغريدة رصدتها “وطن“: “خطبت الجمعة في السودان عشرات المرات فوالله ما ذكرت فلسطين والقدس على منابره إلا وسالت دموع السودانيين”.

وأضاف الحسنات: “لا يغرنكم تطبيع الخائنين فالشوك أحياناً يخرج بين الزهر، وستبقى السودان رغم الهوان “.

خطبت الجمعة في السودان عشرات المرات فوالله ما ذكرت فلسطين والقدس على منابره إلا وسالت دموع السودانيين ، فلا يغرنكم تطبيع الخائنين فالشوك أحياناً يخرج بين الزهر ، وستبقى السودان رغم الهوان ! — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) October 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة محمود الحسنات، معبرين عن حبهم للشعب السوداني وفخرهم بمواقفه من القضايا العربية والقضية الفلسطينية.

عذرا يااقصى فلم تعد الخرطوم عاصمة اللاءات الثلاثة ضد إسرائيل لقد تبدلنا وخلعنا ثوب العزة عنا

ثم خنا#التطبيع_خيانة#سودانيون_ضد_التطبيع — mohamed abubaker (@mohamedabu007) October 23, 2020

والله ما تعرفت على اي إنسان من السودان

إلا كان حبه لفلسطين وأهلها حب شديد — حسن مغاري (@2PnmjsZ50KcWJwK) October 23, 2020

هذه حكومة غير منتخبة وليس لديها شرعيه ولا تفويض من الشعب السوداني للتوقيع علي مثل هذه اتفاقيات.

نحن حماة الاقصى والقضية الفلسطنية هي قضيتنا ولا عزاء للخونة وعملاء الصهاينة

#سودانيون_ضد_التطبيع — صـلاح الحــدوبي♦ Salah Elhdwby (@Elhdwby) October 24, 2020

وان طبعت السودان لن يطبع الشعب مهما كان الثمن فإنه ثالث الحرمين واولي القبلتين خط احمر. #سودانيون_ضد_التطبيع — ̶T̶A̶R̶IG ̶S̶H̶AI̶K̶H ̶EL̶D̶I̶N̶🇸🇩🇸🇦 (@Tarig_ALshaikh) October 23, 2020

من وقع التطبيع ليس ابناء السودان الشقيق

بل ابناء إسرائيل نفسها — هيثم الضياني (@IO9bCIj2yL9tlKX) October 23, 2020

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إنهاء “العداء بين إسرائيل والسودان” وإجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وقال بيان مشترك أميركي – سوداني – إسرائيلي إن ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا وناقشوا تقدم “السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة”، وفق البيان.

وأوضح البيان، أن قادة إسرائيل وأميركا والسودان اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين السودان وإسرائيل مع التركيز مبدئيا على الزراعة. وأن أميركا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديونه.

وقال ترامب، إن عدة دول ستوقع اتفاقيات مع إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة، وأن “خمس دول على الأقل ترغب بالانضمام للاتفاقيات مع إسرائيل”. مشدداً على ثقته بأن السعودية سوف توقع قريبًا على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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