رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
الهدهد

بينما الملك سلمان حامي الإسلام “يلعب البلوت”.. أردوغان يمسح بكرامة ماكرون الأرض:”بحاجة لاختبار عقلي”

كتب وطن
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في رده على إساءة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الرئيس التركي رجب طيب في تصريحات له اليوم، السبت، إن بحاجة لاختبار قدراته العقلية، عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة حول .

 

وأضاف “أردوغان” في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية قيصري، وسط البلاد: “ بحاجة لاختبار عقلي، فكيف لرئيس دولة أن يعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة () في بلاده بهذه الطريقة؟”.

 

وحول اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا في العاصمة برلين، أكد أردوغان أن هذه الحادثة تعتبر دليلا على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حفل تأبين باتي الذي أقيم في جامعة السوربون إن لن تتخلى عن الرسومات “وإن تقهقر البعض”، مضيفا أن باتي قتل لأن “الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا”.

 

ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بمقاطعة على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى وسم #ماكرون_يسيء_للنبي و #إلا_رسول_الله التي عبر المدونون فيها عن غضبهم الشديد من استمرار نشر الرسوم التي تسيء لنبي الإسلام.

 

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