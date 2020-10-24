“اضرب المربوط يخاف السايب”.. الداخلية الكويتية تُفجر مفاجأة حول فاشينيستات “الخلاعة” وهذا ما فعلنه بعدما ارتعدوا خوفاً!

بدأت وزارة الداخلية الكويتية بحصد ثمار حملتها ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام مشاهير اعتادوا على هذه التصرفات غير اللائقة بحذف مقاطعهم الفاضحة وتنظيف حساباتهم من “الخلاعة”.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصدر أمني مُطلع، أن قطاع الأمن الجنائي. رصد مؤخراً التزاماً من قبل نشطاء اعتادوا على بث فيديوهات خادشة ومبتذلة وتصرفات دخيلة على المجتمع الكويتي.

وقال المصدر: “نحن وجميع المتابعين لوسائل التواصل رصدنا أن العديد من المشاهير بدأوا في مراجعة حساباتهم وتخلصوا من الابتذال. وذلك بعد ان أظهرت وزارة الداخلية الحزم وأحالت مشاهير كويتيين إلى النيابة وضبط متشبهين بالجنس الآخر. وأبعدت وافدين ووافدات جاهروا بنشر مواقع وصور غير لائقة على حساباتهم رغم شهرتهم”.

وأكد المصدر أنه لا تراجع بعد اليوم عن ملاحقة ومتابعة أيّ كان حال قيامه بنشر ما يخدش الحياء العام، وأشياء لا يصح أن تكون متاحة لأن تشاهد من الجميع.

وأشار المصدر إلى أن هناك عادات وتقاليد راسخة لا يمكن غض النظر عنها، كما أن هناك فرقا بين الحرية وبين نشر ما يخالف العادات والتقاليد وبث مقاطع من أجل زيادة عدد المتابعين فقط.

داخلية الكويت تشن حملة ضد المحتوى الخادش

وكان قطاع الأمن الجنائي بداخلية الكويت قد شن مؤخرا ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل، وعلى إثره تم احتجاز الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري والتي تم إيقافها 21 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع وصفت جريئة ومُخالفة للآداب العامة.

هذا وقد تم إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل والفاشينستا الإيرانية شيرين بهمن. بسبب مقاطعهما الجريئة والتي وُصفت بـ”الخادش للحياء العام”.

كما ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، صاحبة حساب “عالم حواء” والذي اشتهر بنشر التجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها.

واستدعت النيابة العامة بالكويت الفاشينيستا والممثلة الأردنية سوسن هارون، بسبب مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وكان مصدر أمني كويتي أكد أن هناك توجه لضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع. لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

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