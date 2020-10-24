الأمير المراهق لعب في “عش الدبابير”.. موقع يكشف تفاصيل خطة ابن سلمان وهذا ما طلبه من والده العجوز

كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، تفاصيل طلب غريب تقدم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن رواتب أفراد الأسرة السعودة الحاكمة.

وقال الموقع الاستخباراتي، إن ولي العهد السعودي، طلب من والده الملك سلمان الموافقة على خطة لإدخال مزيد من التخفيضات على رواتب أفراد عائلة “آل سعود” الحاكمة، موضحاً أن هذه التخفيضات المرتقبة ستشمل كبار أعضاء العائلة الذين سبق استبعادهم من مثل هذه الإجراءات.

ووفق الخطة، سيتم تخفيض رواتب كبار الأعضاء بنسبة 50%، بينما سيتم تخفيض رواتب أعضاء “آل سعود” الآخرين بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%.، فيما سيستمر جميع أعضاء “آل سعود” في تلقي الرعاية الصحية المجانية.

إضافة إلى ذلك، سيستمر تأمين رسوم التعليم والجامعة لأبنائهم وأحفادهم، حيث يعتقد معظم أعضاء “آل سعود” المقربين من الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان سيوافق على خطة ولي العهد.

وأشار الموقع الاستخباراتي، إلى أن الملك “سلمان” سبق أن اتخذ إجراءات لخفض حوالي ربع نفقات الديوان الملكي، إضافة إلى نصف نفقاته الخاصة وتكاليف أفراد أسرته والوفد المرافق له.

ويسعى ولي العهد لخفض النفقات المالية لأعضاء “آل سعود” إلى أدنى مستوياتها، ومع ذلك، فهو يخطط للقيام بذلك تدريجيا من خلال تخفيض الراتب السنوي، وفق الموقع.

وتأتي تلك الخطة في وقت تواجه فيه السعودية أزمة مالية خانقة على خلفية تراجع أسعار الخام، المصدر الرئيسي لدخل البلاد، بينما يكافح العالم لإنهاء كابوس كورونا.

وقبل نحو عامين، اعتقل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أحد عشر أميراً من الأمراء السعوديين، وذلك بعد احتجاجهم على قرارات ملكية صدرت بحقهم.

واعترض الأمراء حينها، على إلغاء مرسوم معين مما يجعلهم يدفعون فواتير الماء والكهرباء، حيث جاء ذلك بعد أقل من شهرين على قيام ولي ابن سلمان باعتقال عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء السابقين المتهمين بجرائم فساد.

وتشير تقديرات إلى أن عدد أفراد الأسرة يقدر ما بين 5 إلى 15 ألف أمير، بينما يراهم الشعب السعودي 7 آلاف أمير فقط، فيما تزداد المزايا التي يحصل عليها الأمراء بعد ولادة طفلهم الأول.

وفي عام 2006 وحسب موقع “ويكليكس” بينت وثائق دبلوماسية أمريكية ما يحصل عليه الأمراء من رواتب شهرية، فالأحفاد غير المقربين من مؤسس السعودية عبد العزيز آل سعود، يتقاضون 800 دولار شهريا، أما أبناء عائلة آل سعود ممن لا يزالون على قيد الحياة فيصلهم مبلغ شهري قدره 270 ألف دولار.

ويخصص لبعض الأحفاد 27 ألف دولار شهريا، بينما يتلقى أبناء الأحفاد 13 ألف دولار، أما أحفاد الأحفاد فيتلقون 8 آلاف دولار شهريا.

وحسب الوثائق المسربة فمصروفات العائلة السعودية المالكة تقدر بملياري دولار سنويا، حيث أنه من ضمن امتيازات أفراد العائلة المالكة قدرتهم الحصول على قروض، خصوصا الذين من الفروع البعيدة في العائلة، الذين لا يتمتعون بالثراء الكافي.

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