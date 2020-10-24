ابن سلمان في كارثة.. الحوثي يطور هجماته على السعودية ويفاجئ الديوان الملكي بما فعله

فاجأت جماعة الحوثي في اليمن الديوان الملكي وولي العهد محمد بن سلمان، بتطوير هجومها على المملكة واعتمادها على الطائرات المسيرة المدمرة بدلا من الصواريخ البالستية التي اعتادت إطلاقها على المملكة منذ بداية الحرب في 2015 وكبدت السعودية خسائر كبيرة.

وفي هذا السياق أفادت قناة “الإخبارية” السعودية، بأن التحالف العربي أعلن اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أخرى أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وأكد المالكي أن الحوثيين أطلقوا الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وكانت وكالة “رويترز” أفادت قبل أيام بأن تنظيم “داعش” دعا مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية للمملكة.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم “داعش” قال في تسجيل “إنه يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل”.

ويواجه النظام السعودي منذ 5سنوات خطر كبير آخر قادم من اليمن، يتثمل في صواريخ الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة منذ بداية حرب اليمن.

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي في اليمن بصواريخها، أماكن استراتيجية وحساسة في المملكة على راسها عملاق النفط السعودي “ارامكوا”، وتسببت بتلفيات كبيرة في إحدى محطاتها وتوقف الإنتاج.

وذلك فضلا عن استهداف الحوثيين لمطارات حيوية بالمملكة ومقرات حكومية وكذلك كتل سكنية، وسقط عدد من المدنيين قتلى في هذه الغارات.

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