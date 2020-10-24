مجسم طائرة بدون طيار
مجسم طائرة بدون طيار
الهدهد

ابن سلمان في كارثة.. الحوثي يطور هجماته على السعودية ويفاجئ الديوان الملكي بما فعله

كتب وطن
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فاجأت جماعة في اليمن وولي العهد ، بتطوير هجومها على المملكة واعتمادها على الطائرات المسيرة المدمرة بدلا من الصواريخ البالستية التي اعتادت إطلاقها على المملكة منذ بداية الحرب في 2015 وكبدت خسائر كبيرة.

 

وفي هذا السياق أفادت قناة “الإخبارية” السعودية، بأن التحالف العربي أعلن اليوم السبت، عن تدمير مسيرة أخرى أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

 

وأكد المالكي أن أطلقوا الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

 

وكانت وكالة “رويترز” أفادت قبل أيام بأن تنظيم “داعش” دعا مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية للمملكة.

 

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم “داعش” قال في تسجيل “إنه يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع ”.

 

ويواجه النظام السعودي منذ 5سنوات خطر كبير آخر قادم من اليمن، يتثمل في الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة منذ بداية .

 

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي في اليمن بصواريخها، أماكن استراتيجية وحساسة في المملكة على راسها عملاق النفط السعودي “ارامكوا”، وتسببت بتلفيات كبيرة في إحدى محطاتها وتوقف الإنتاج.

 

وذلك فضلا عن استهداف الحوثيين لمطارات حيوية بالمملكة ومقرات حكومية وكذلك كتل سكنية، وسقط عدد من المدنيين قتلى في هذه الغارات.

 

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