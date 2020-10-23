بطريقة شيطانية .. هكذا قتل شخص عشيقته في الكويت لسبب لا يصدقه أحد!

اعترف وافد آسيوي في الكويت بقتل عشيقته باستخدام الوسادة بأن وضعها على وجهها وضغط بقوة حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها الأخيرة .

وعزا المتهم الجريمة الى الغيرة التي دخلت الى قلبه ومشاجرة وقعت بينه وبين عشيقته قبل جريمة القتل مباشرة.

وحول تفاصيل القضية والتي بدأت بمسمى وفاة بشبهة جنائية الى أن انتهت بمسمى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بقول مصدر أمني إن حارس بناية في منطقة المنقف أبلغ عمليات الداخلية بوجود حالة وفاة داخل إحدى الشقق وأن المتوفاة سيدة نيبالية.

وقال المصدر: على الفور انتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية ومحقق المخفر حيث تبين من خلال معاينة مسرح الجريمة عدم وجود آثار عنف وكذلك عدم وجود إصابات على الجثة، إلا أن وافدة مقيمة في الشقة ذاتها قالت إنها سمعت ما يشبه مشاجرة بين المجني عليها وصديقها والذي كان يدخن خارج المنزل.

وأضاف المصدر: بعد دقائق وصل الصديق، وهو من الجنسية الهندية، حيث بدا أنه في حالة سُكر بيّن وكذلك هناك آثار جروح على يده جراء مقاومة على ما يبدو.

وأردف المصدر: كانت هذه الجروح بمثابة الخيط الأول والمهم في الحصول على اعترافات تفصيلية منه، حيث جرى تضييق الخناق عليه ليقر بأنه دخل في مشادة كلامية مع المجني عليها كونه يشك في سلوكها، وعقب ذلك خلدت إلى النوم ليقوم بأخذ الوسادة وكتم أنفاسها ولم يترك المخدة إلا بعد أن تأكد أنها ماتت.

وأكد مصدر أمني أن حالة السُكر التي كان المتهم واقعا تحت تأثيرها لن تكون مبررا لتخفيف العقوبة بل على العكس فإن السُكر قضية مستقلة تضاف الى القتل العمد.

أقرأ أيضا: جريمة تهزّ الجزائر .. قتلوا شاباً في محلّة وقطعوا يده ليستخدموها في سرقة سيارته!!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك