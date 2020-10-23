عمانيون اشتكوا من أصوات “غريبة” .. هذا ما كان يفعله رجل و4 نساء في منزل قبل القبض عليهم!

ضمن حملتها المكثفة لمكافحة الجريمة والفساد الاخلاقي في سلطنة عمان، تمكنت شرطة عُمان السلطانية من إلقاء القبض على شبكة دعارة من جنسيات أجنبية. بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والأخلاق العامة.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، إن ‏قيادة شرطة محافظة الداخلية ألقت القبض على أربع نساء ورَجُل من جنسيات آسيوية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

قيادة شرطة محافظة الداخلية تُلقي القبض على أربع نساء ورَجُل من جنسيات آسيوية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) October 22, 2020

وبحسب مصادر عمانية؛ فإن النساء الآسيويات هاربات من منازل كفلائهم للعمل في الدعارة وجني المزيد من الأموال والأرباح عبر استقطاب راغبي المتعة الحرام.

واستأجرت النساء ومعهن الرجل، وقاموا باستقطاب راغبي المتعة الحرام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كان يسمع من المنزل أصوات غريبة.

وشهد المنزل إقبالًا من جانب العمانيين وبعض الأجانب وأبلغ بعض الجيران عنه، إلا أن الشرطة اكتشفت أنه منزل للدعارة.

وتشهد سلطنة عمان اجراءات وتدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا يوم 9 أكتوبر. منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من 20:00 مساء حتى 05:00 صباحا من 11 إلى 24 أكتوبر.

وقررت اللجنة العليا إنهاء حظر التجول الليلي اعتبارا من الساعة 05:00 من صباح يوم السبت 24 أكتوبر.

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