شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على شبكة دعارة
شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على شبكة دعارة
حياتنا

عمانيون اشتكوا من أصوات “غريبة” .. هذا ما كان يفعله رجل و4 نساء في منزل قبل القبض عليهم!

كتب Author 2
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ضمن حملتها المكثفة لمكافحة الجريمة والفساد الاخلاقي في سلطنة عمان، تمكنت من إلقاء القبض على شبكة دعارة من جنسيات أجنبية. بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والأخلاق العامة.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، إن ‏قيادة شرطة محافظة الداخلية ألقت القبض على أربع نساء ورَجُل من جنسيات آسيوية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وبحسب مصادر عمانية؛ فإن النساء الآسيويات هاربات من منازل كفلائهم للعمل في وجني المزيد من الأموال والأرباح عبر استقطاب راغبي المتعة الحرام.

واستأجرت النساء ومعهن الرجل، وقاموا باستقطاب راغبي المتعة الحرام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كان يسمع من المنزل .

وشهد المنزل إقبالًا من جانب العمانيين وبعض الأجانب وأبلغ بعض الجيران عنه، إلا أن اكتشفت أنه منزل للدعارة.

وتشهد سلطنة عمان اجراءات وتدابير احترازية لمواجهة تفشي .

وسبق أن أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا يوم 9 أكتوبر. منع الحركة وإغلاق جميع والمحلات التجارية من 20:00 مساء حتى 05:00 صباحا من 11 إلى 24 أكتوبر.

وقررت اللجنة العليا إنهاء حظر التجول الليلي اعتبارا من الساعة 05:00 من صباح يوم السبت 24 أكتوبر.

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