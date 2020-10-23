فاشينيستا وممثلة أردنية في ورطة كبيرة بسبب فيديو يحتوي على إيحاءات جنسية .. من هي وماذا فعلوا معها؟!

أكدت وسائل إعلام كويتية، الأنباء المتداولة عن التحقيق مع الفاشينيستا والممثلة الأردنية سوسن هارون، بسبب مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وقالت المصادر إنه تمّ الاتصال بسوسن هارون، واستدعاؤها من قبل النيابة العامة، ولكن هاتفها كان مغلقًا. فتم جلبها وإحضارها من قبل رجال المباحث، حيث استدعيت الممثلة والفاشينستا الأردنية المقيمة في الكويت. بسبب مقطع فيديو لها وُصف بأنه يحتوي على إيحاءات جنسية، وتم حجزها على ذمة التحقيق.

ولم يصدر من سوسن التي تقيم في الكويت منذ سنوات، أي تعليق على الموضوع حتى الآن.

وكان مصدر أمني كويتي أكد ان هناك توجه لضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع. لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

وقال ان هناك تعليمات بإبعاد غير الكويتيين الى بلدانهم فورا وبالنسبة للكويتيين فإن الأمر يتراوح بين الاستدعاء والتنبيه والتوقيع على تعهد أو الإحالة للنيابة. وهذا مرهون بحجم التجاوز الذي يتم رصده.

ونوه المصدر الى وجود قائمة من الأسماء يتم تفحص ما نشروه في الآونة الأخيرة وما هم بصدد نشره. بحيث سيتم التعامل مع هؤلاء وفق القانون وإبعاد الوافدات إلى اوطانهن مع ادراج اسمائهن على قوائم غير المصرح لهم بالدخول. مجددا التأكيد على انه لا تهاون مع كل ما يخدش الحياء.

في هذا السياق، أبعد الامن الجنائي فاشينستا ايرانية بسبب نشرها صورا اعتُبرت مخلة بالآداب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقيفها والتحقيق معها.

ولم تبرر الوافدة الإيرانية لرجال المباحث تلك المقاطع والصور التي تم نشرها على حسابها وحساب آخرين حيث بدت في الصور بشكل وصفه البعض بالابتذال.

وجاء إبعاد الفاشنيستا الإيرانية من الكويت بعد نحو 72ساعة من إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل على خلفیة مقاطعها الفاضحة.

كما ضبطت إدارة الجرائم الإلكترونية الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها بعدما قامت بنشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف المقطع بأنه يحوي إيحاءات غير مقبولة ومخالفة للآداب العامة.

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