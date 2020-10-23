أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية رافضة للهجوم المنظم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام، مطالبين إياه بالتراجع عن التصريحات المسيئة للإسلام ومحاولة ربطه بالإرهاب.

ودشن النشطاء هاشتاغ (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه و #ماكرون_يسي_للاسلام)، رفضاً لكل تصريحاته بشأن الإسلام، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية كردّ على إساءات الرئيس الفرنسي للإسلام.

حباً في رسول صلى الله ورداً على إساءة ماكرون للإسلام وللرسول المصطفى اتضامن مع إخواني المسلمين وأدعو إلى؛ #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية

ليعلم الغرب حتى وإن تخاذلت الحكومات العربية والإسلامية عن الدفاع عن الرسول فالمسلمون بتضامنهم وتعاضدهم يمكنهم أن يكون لهم تأثير على أعدائهم pic.twitter.com/KmntHHdTOC — Saif Alnofli (@saifalnofli9) October 23, 2020

لا تهوّن من شأن #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه

فأنت المستفيد الأكبر من ذلك..بالمحافظة على حياة قلبك،و صدق حبك لربك ونبيه ﷺ وثبات غيرتك على دينك.

عبّر عن ذلك ولو بأقل القليل ! من خلال "التضحية"! عن بعض كمالياتك ! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) October 23, 2020

من أساءَ لأفضل الخلق فهو يسئ لشعوب الأسلاميه اجمع #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/syYi8PFuVt — ℋ𝒟 (@aa_6781) October 22, 2020

اتمنى من الجميع ليس فقط مقاطعة المنتجات الفرنسية بل أيضاً عمل بلاغات على حساب ماكرون @emmanuelmacron ليتم إيقاف حسابه من قبل تويتر إن لم ننصر الإسلام وندافع عن رسولنا الان ف متى ندافع؟#رسولنا_خط_احمر

#ماكرون_يسيء_للنبي

#ليله_الجمعه pic.twitter.com/GGBC6ZA76i — كبير اكبر قارة 🏆 (@h10i1) October 23, 2020

الى الذين خذلوا الإسلام والرسولﷺ ولو بكلمة حق: "الإسلام بك أو بدونك سينتصر، أما أنت فبدون الإسلام ستضيع وتخسر " ✍أحمد ديدات رحمه الله#إلا_رسول_الله #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه #مقاطعة_منتجات_فرنسا #الحمله_الاسلاميه_لمقاطعه_منتجات_فرنسا #ماكرون_يسيء_للنبي #ماكرون_يسي_للاسلام — Nadia Saâfi_ناديا (@NadiaIslamm) October 23, 2020

ولفت بعض النشطاء الى أن “القذارة” وصلت بفرنسا ورئيسها إلى حد رفع صور مسيئة للنبي محمد عليه السلام على البنايات الكبيرة.

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه

#رسولنا_خط_احمر وصلت القذارت بفرنسا ورئيسها

ان يضعوا الصور المسيئة لنبينا

على البنايات الكبيرة 👇🏼👇🏼 والله يجب ان تتحرك الدول العربية

ويجعلون فرنسا تسقط في الارض

والمقاطعة الاقتصادية سلاح قوي جدا pic.twitter.com/HOChXtLETH — التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة (@twhedsnh) October 22, 2020

وتشهد فرنسا تحت قيادة رئيسها إيمانويل ماكرون، تزايدا في العنف والتمييز ضد المواطنين من أصول أجنبية، تجلت في مداهمات نفذتها على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وتزايد استهداف المسلمين من قبل الشرطة الفرنسية في الآونة الأخيرة، بعد حادثة قطع رأس مدرس شمال غربي باريس، الجمعة الماضية.

الجدير ذكره، أن تركيا والكويت من أوائل الدول التي تصدت لإساءات الرئيس الفرنسي للإسلام والمسلمين، وطالبته بالتراجع والاعتذار عن هذه الإساءات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعادة تشكيل الإسلام “وقاحة وقلة أدب ويدل على عدم معرفته لحدوده”.

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