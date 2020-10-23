مركز تجاري في سلطنة عمان يزيل المنتجات الفرنسية نصرة للاسلام
مركز تجاري في سلطنة عمان يزيل المنتجات الفرنسية نصرة للاسلام
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بعد الكويت .. حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تصل الى سلطنة عمان وهذا ما قرر مركز تسوق كبير نصرةً للنبي عليه السلام

كتب وطن
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وصلت حملة الى سلطنة عمان رداً على إساءة الرئيس الفرنسي ايمانويل للإسلام والنبي محمد عليه السلام .

وتداول نشطاء عمانيون صوراً رصدتها “وطن” تُظهر قيام إدارة مركز تجاري في ولاية قريات بإزالة كافة المنتجات الفرنسية من جميع الفروع الى اشعار آخر نصرةً للنبي محمد عليه السلام.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية رافضة للهجوم المنظم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ، مطالبين إياه بالتراجع عن التصريحات المسيئة للإسلام ومحاولة ربطه بالإرهاب.

ودشن النشطاء هاشتاغ (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه و #ماكرون_يسي_للاسلام)، رفضاً لكل تصريحاته بشأن الإسلام، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية كردّ على إساءات الرئيس الفرنسي للإسلام.

واستجابت عشرات الأسواق المركزية في  والأسواق التابعة لاتحاد الجمعيات لحملة   نصرة للنبي محمد عليه السلام ورداً على إساءة الرئيس الفرنسي  للإسلام .

وقرر اتحاد  في (أكبر الأسواق المتوزعة في نواحي الكويت) رفع جميع المنتجات الفرنسية من الجمعيات  بعد إساءة للنبي  محمد.

وأظهرت صور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعيّ، قيام الجمعيات التعاونية في الكويت بإزالة المنتجات الفرنسية من على رفوفها.

وتشهد فرنسا تحت قيادة رئيسها إيمانويل ماكرون، تزايدا في العنف والتمييز ضد المواطنين من أصول أجنبية، تجلت في مداهمات نفذتها على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وتزايد استهداف المسلمين من قبل  الفرنسية في الآونة الأخيرة، بعد حادثة قطع رأس مدرس شمال غربي باريس، الجمعة الماضية.

الجدير ذكره، أن  والكويت من أوائل الدول التي تصدت لإساءات الرئيس الفرنسي للإسلام والمسلمين، وطالبته بالتراجع والاعتذار عن هذه الإساءات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب  إن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعادة تشكيل الإسلام “وقاحة وقلة أدب ويدل على عدم معرفته لحدوده”.

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