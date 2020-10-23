بعد الكويت .. حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تصل الى سلطنة عمان وهذا ما قرر مركز تسوق كبير نصرةً للنبي عليه السلام

وصلت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية الى سلطنة عمان رداً على إساءة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد عليه السلام .

وتداول نشطاء عمانيون صوراً رصدتها “وطن” تُظهر قيام إدارة مركز تجاري في ولاية قريات بإزالة كافة المنتجات الفرنسية من جميع الفروع الى اشعار آخر نصرةً للنبي محمد عليه السلام.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية رافضة للهجوم المنظم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام، مطالبين إياه بالتراجع عن التصريحات المسيئة للإسلام ومحاولة ربطه بالإرهاب.

ودشن النشطاء هاشتاغ (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه و #ماكرون_يسي_للاسلام)، رفضاً لكل تصريحاته بشأن الإسلام، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية كردّ على إساءات الرئيس الفرنسي للإسلام.

واستجابت عشرات الأسواق المركزية في الكويت والأسواق التابعة لاتحاد الجمعيات لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للنبي محمد عليه السلام ورداً على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام .

وقرر اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت (أكبر الأسواق المتوزعة في نواحي الكويت) رفع جميع المنتجات الفرنسية من الجمعيات بعد إساءة فرنسا للنبي محمد.

هكذا انتصر أهل #الكويت للنبي محمد.. فقالوا #هديتنا_لماكرون #مقاطعه_البضايع_الفرنسيه 🚫🇫🇷❌ اما في #السعودية و #الإمارات فيحاربون البضائع_التركية علماً أن علماءهم وحكامهم لم يجرؤوا على الرد على #ماكرون بعد تطاوله على الاسلام كما فعل #اردوغان ❗ لتعرفوا من المتآمرين على الاسلام.. pic.twitter.com/qkvrwx4l3O — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 23, 2020

وأظهرت صور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعيّ، قيام الجمعيات التعاونية في الكويت بإزالة المنتجات الفرنسية من على رفوفها.