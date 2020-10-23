بعد الكويت .. حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تصل الى سلطنة عمان وهذا ما قرر مركز تسوق كبير نصرةً للنبي عليه السلام

وصلت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية الى سلطنة عمان رداً على إساءة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد عليه السلام .
مركز البرهان للتسوق بولاية #قريات يتضامن مع الدعوات و يبدأ حملة #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه #ماكرون_يسيء_للنبي #رسولنا_خط_أحمر #نخبه_مغردي_عمان pic.twitter.com/GwQIvIV9UN
— 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) October 23, 2020
وتداول نشطاء عمانيون صوراً رصدتها “وطن” تُظهر قيام إدارة مركز تجاري في ولاية قريات بإزالة كافة المنتجات الفرنسية من جميع الفروع الى اشعار آخر نصرةً للنبي محمد عليه السلام.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية رافضة للهجوم المنظم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام، مطالبين إياه بالتراجع عن التصريحات المسيئة للإسلام ومحاولة ربطه بالإرهاب.
ودشن النشطاء هاشتاغ (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه و #ماكرون_يسي_للاسلام)، رفضاً لكل تصريحاته بشأن الإسلام، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية كردّ على إساءات الرئيس الفرنسي للإسلام.
واستجابت عشرات الأسواق المركزية في الكويت والأسواق التابعة لاتحاد الجمعيات لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للنبي محمد عليه السلام ورداً على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام .
📸 رفوف أسواق #الكويت بدأت تتطهر من #البضائع_الفرنسية ضمن حملة كبيرة رداً على إساءة الرئيس الفرنسي #ماكرون للإسلام والنبي محمد عليه السلام . #رسولنا_خط_احمر #مقاطعه_البضايع_الفرنسيه#ماكرون_يسيء_للنبي#الا_رسول_الله#يوم_الجمعه pic.twitter.com/kX1dqovZJr
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 23, 2020
وقرر اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت (أكبر الأسواق المتوزعة في نواحي الكويت) رفع جميع المنتجات الفرنسية من الجمعيات بعد إساءة فرنسا للنبي محمد.
هكذا انتصر أهل #الكويت للنبي محمد.. فقالوا #هديتنا_لماكرون #مقاطعه_البضايع_الفرنسيه 🚫🇫🇷❌
اما في #السعودية و #الإمارات فيحاربون البضائع_التركية علماً أن علماءهم وحكامهم لم يجرؤوا على الرد على #ماكرون بعد تطاوله على الاسلام كما فعل #اردوغان ❗
لتعرفوا من المتآمرين على الاسلام.. pic.twitter.com/qkvrwx4l3O
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 23, 2020
وأظهرت صور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعيّ، قيام الجمعيات التعاونية في الكويت بإزالة المنتجات الفرنسية من على رفوفها.
📸#مقاطعه_البضايع_الفرنسيه في #الكويت تطال العطور الفرنسية . #رسولنا_خط_احمر #ماكرون_يسيء_للنبي#الا_رسول_الله#يوم_الجمعه pic.twitter.com/gkf9Qzpcla
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 23, 2020
وتشهد فرنسا تحت قيادة رئيسها إيمانويل ماكرون، تزايدا في العنف والتمييز ضد المواطنين من أصول أجنبية، تجلت في مداهمات نفذتها على المساجد والجمعيات الإسلامية.
وتزايد استهداف المسلمين من قبل الشرطة الفرنسية في الآونة الأخيرة، بعد حادثة قطع رأس مدرس شمال غربي باريس، الجمعة الماضية.
الجدير ذكره، أن تركيا والكويت من أوائل الدول التي تصدت لإساءات الرئيس الفرنسي للإسلام والمسلمين، وطالبته بالتراجع والاعتذار عن هذه الإساءات.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعادة تشكيل الإسلام “وقاحة وقلة أدب ويدل على عدم معرفته لحدوده”.