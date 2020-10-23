مفاجأة من العيار الثقيل .. بسبب هذه الفضائح الإماراتية سيتم تأجيل انتخابات الإنتربول ونقلها من أبوظبي إلى أنقرة

كشفت مصادر عالية الثقة عن أنّه تم تأجيل الانتخابات الدولية الخاصة برئاسة الانتربول الدولي، والتي كانت ستجري في ابوظبي بنهاية وستنقل الانتخابات الى تركيا في بداية العام المقبل 2021.

وأورد المغرّد القطري الشهير “بوغانم” أسباب نقل انتخابات رئاسة الانتربول الدولي من ابوظبي الى تركيا بسبب تعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، والمواطن البريطاني علي أحمد على يد اللواء احمد الريسي المرشح الاماراتي لرئاسة الانتربول.

مصادر عالية الثقه جدا" ..

تم تأجيل الانتخابات الدوليه

الخاصه برئاسة الانتربول الدولي

والتي كانت ستجري في ابوظبي بنهاية 12

وستنقل الانتخابات الى تركيا في بداية

السنه الجديده 2021 — بوغانم (@abughanim73) October 23, 2020

وذكرت المصادر التي نقل عنها “بوغانم” سبباً آخر هو فضيحة اغتصاب وزير التسامح الإمارايت نهيان بن مبارك للفتاة البريطانية في مهرجان “هاي” بأبوظبي .

اما .. اسباب نقل انتخابات رئاسة الانتربول

الدولي من ابوظبي الى تركيا .. وذلك بسبب

-تعذيب البريطاني على يد اللواء احمد الريسي المرشح الاماراتي لرئاسة الانتربول

-اغتصاب نهيان بن مبارك للبريطانيه

-رشوة الحكومه الاماراتيه لاعضاء في لجنة الترشيح بمبالغ تقدر ب 50 مليون دولار — بوغانم (@abughanim73) October 23, 2020

وتابع المصدر انّ رشوة الحكومة الاماراتية لاعضاء في لجنة الترشيح بمبالغ تقدر ب 50 مليون دولار هي سبب ثالث لنقل الانتخابات من ابوظبي إلى تركيأ.

ووفقاً لذات المصادر فإنّ هناك سبباً رئيسياً اخر يتمثل في أنّ كل وفد اجنبي يزور الإمارات. يأخذه الإماراتيون االى مقر مبنى الانتربول الجديد لديهم وكأنهم واثقين من الفوز برئاسة الانتربول. الأمر الذي وضع هذا التصرف تحت دائرة الشك والتحري عن هذه الثقة الزائدة بضمان الفوز بالمنصب .

كما .. ان هناك سبب رئيسي اخر ..

كلما .. جاء وفد اجنبي للامارات

اخذت ابوظبي الوفد الى مقر

مبنى الانتربول الجديد .. لديها

وكأنهم واثقين من الفوز برئاسة الانتربول

مما .. وضع هذا التصرف تحت دائرة الشك

والتحري عن هذه الثقة الزائده بضمان الفوز

بالمنصب .. — بوغانم (@abughanim73) October 23, 2020

كانت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، قالت قبل أيام إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني. ستبدأ بالنظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي رئاسة الشرطة الدولية “الإنتربول”.

وكشف تقرير، أعدته الصحيفة البريطانية، عن “دعم قوي للريسي الذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الداخلية بالإمارات وتتهمه بريطانيا بالتعذيب. لقيادة الإنتربول، وربما ينتخب في كانون الأول/ ديسمبر المقبل”.

ويتهم الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، والمواطن البريطاني علي أحمد.

وأوضح التقرير أن “هناك مخاوف لدى البرلمانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات”.

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