في واقعةٍ ليست الاولى من نوعها في مصر، أثار حفل خطوبة لطفلين العروس عمرها 9 سنوات والعريس عمره 10 سنوات في منطقة عين شمس المصرية، جدلا واسعا متجددا حول زواج القصر.

وانتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو للحفل الذي حضره عدد كبير من الأطفال، فيما اظهرت بعض اللقطات “العروسين” وهما يرقصان .

وألقت السلطات القبض على عائلتي الطفلين وحررت محاضر بالواقعة.

خطوبة طفلين في منطقة عين شمس والأجهزة الأمنية تلقي القبض على والديهما #مصر #عين_شمس pic.twitter.com/mKJ0MCMrSv — تطبيق زاجل (@AppZagel) October 22, 2020

بدوره، قال “صبري عثمان”، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. إنه تم التحرك فورا بعد رصد صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لزواج طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في منطقة عين شمس.

خطوبة طفلين بمرحلة الإبتدائية ب #عين_شمس والشرطة المصرية تتدخل لإنهاء المهزلة.. وكان من المقرر الزواج بعد إنتهائهم من المرحلة الأبتدائية Posted by Life.Best Magazine on Thursday, October 22, 2020

وأضاف “عثمان”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى الأربعاء. أن سيدة تقوم بتزيين السيدات بالحناء نشرت صورة عبر صفحتها على الفيسبوك للطفلة. بعد تزيينها بالحناء وإنه تم رصد الواقعة والتأكد من صحتها. لافتًا إلى أن الطفلة تقيم مع جدتها لوالدها وإن جدتها أقرت بأن ما حدث للطفلة مجرد خطوبة وليس زواج.

وتابع أن جدة الطفلة وقعت على إقرارا بعدم زواج الطفلة وأوضحت أن الخطوبة تمت بعد الصلح بين أسرة الطفلة وأسر الطفل العريس الذي يبلغ من العمر 12 سنة. مشيرًا إلى ضرورة تجريم زواج الأطفال في مصر لمواجهة المسلسل المستمر لانتهاكات الأطفال.

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