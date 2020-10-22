مواطن خليجي “عديم رحمة” يهشم رأس جاره المعاق بمطرقة.. والسبب صادم يعود لما قبل 10 سنوات!

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة بشعة أقدم عليها مواطن كويتي، بتهشيم رأس جاره بمطرقة بعدما اقتحم منزله خلسة.

وفي التفاصيل وفق صحيفة “الراي” فقد ضبطت وزارة الداخلية متهما دخل على جاره «المعاق» خلسة في منطقة الرابية بعد صلاة الفجر وهشم رأسه بمطرقة.

وكشفت كاميرات أحد المنازل المجاورة شخصية المتهم لرجال المباحث.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة «نعم ارتكبت الجريمة لان المجني عليه قتل والدي قبل 10 سنوات».

وفي سياق آخر أقدم وافد بنغلاديشي من مواليد 1969 على الانتحار شنقا داخل منزل مواطن في منطقة الأحمدي، وتبين من معاينة المنزل ان الوافد انهى حياته بأن ربط حبل في أعلى الغرفة وشنق نفسه.

من جهة أخرى، أقدم وافد هندي على الانتحار داخل منزل كفيله في منطقة سلوى، وقال مصدر أمني إن

والوافد المنتحر من مواليد 1988 ويعمل سائقا وقد أنهى حياته شنقا.

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