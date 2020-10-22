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الشرطة الكويتية
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كويتي “وقح” يُعذب عاملاً مصرياً ويبصق في وجه الضابط عندما استدعته الشرطة للتحقيق!

كتب وطن
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قام مواطن كويتي بتقييد حرية وإهانته، ولم يكتف بذلك، بل قام بالتطاول على شرطي والبصق عليه. لينتهي الأمر بتسجيل قضيتين بحقه احتُجز على ذمتهما، للتحقيق معه.

 

ما حصل بحسب ما أوردت صحيفة “الراي” الكويتية نقلاً عن مصدر أمني، أن مصرياً لجأ إلى رجال الأمن في أحد المخافر. طالباً منهم توفير الحماية له من كفيله الذي انهال عليه بالسب والإهانة. كما احتجزه داخل إحدى الغرف، وأصر على عدم إطلاق سراحه.

 

وقال الوافد المصري للشرطة إنه تمكن بواسطة صديق له من تحرير نفسه والخروج من سجن كفيله وانطلق إلى المخفر، وأدلى ببيانات المتهم.

 

واستدعى رجال الأمن لاحقاً المواطن إلى المخفر، وعندما وصل، وجه سؤالاً لأحد رجال في غرفة الأحوال قائلاً: “ماذا تريدون؟”. الأمر الذي أغضب رجل الأمن، وحصلت مشادة بينهما، وصلت إلى درجة تطاول المُستدعى على الشرطي وإهانته. والبصق على وجهه على مرأى من رجال الأمن.

 

وسُجلت بحق الكويتي قضيتان، الأولى قضية حبس حرية وإهانة، والثانية التطاول على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وتقرر حجزه، لاستكمال التحقيق في الملابسات.

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