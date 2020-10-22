“شاهد” ميشال حايك يصدم نيشان بما كشفه عن تفكيره بالانتحار وهذا ما قاله عن ابن سلمان وضربة المطبعين

أثار الفلكي اللبناني ميشال حايك، صدمة مواطنه الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عندما أخبره بتوقع يمس حياته الخاصة بشكل خطير.

وكان نيشان قد استضاف ميشال حايك في برنامجه “حوار من نوع آخر” عبر قناة الجديد، وأطلق الفلكي سلسلة من التوقعات عن لبنان والعالم العربي والعالم غير أن المفاجأة كان توقع شخصي لنيشان أصابه بالصدمة نهاية الحلقة، حين قال له: “هناك فكرة خطيرة في رأسك يجب أن تزيلها وتسحبها وتقلعها من دماغك ولا تدع لها مطرحاً في تفكيرك”.

وتابع حايك: “هناك إشارة معينة أوحت لي بأنك لا تستطيع أن تخرج هذه الفكرة من رأسك، ما أخاف منه كلمة “انتحار”، لا أعلم ما إذا كان بجانبك مسدس وحاولت أن تقدم على فعل ما في حياتك”.

واستطرد حايك: “من منعك عن هذا الفعل المرة الأولى والدتك وإلا لما كنت اليوم في المكان الذي أنت فيه”.

ودعا حايك نيشان إلى “طرد هذه الأفكار من رأسه لأن هناك صفحة بيضاء وحياة جديدة”، وقال: “اترك ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلى عن السلاح الذي تملكه”.

وبدت حالة الارتباك واضحة على نيشان خاصة حين سأله عن مسدس بجانبه منذ أسبوع أو أسبوعين، لكن نيشان رفض الإجابة بشكل صريح واكتفى بالقول: “لا أعتقد أن الأمر يهم المتابعين ويبقى توقّعاً”.

وتوقع حايك في نفس الحلقة أن معاهدات السلام التي وقّعت والتي ستوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقعة بالدم من أكثر من موقع.

وحول فيروس كورونا قال حايك: “هزيمة لفيروس كورونا بعلاج بسيط حتى لا أقول سخيف. وبعد هذه الهزيمة، ستفتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بهذا الفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره وصولاً إلى اليوم”.

وأشار الفلكي اللبناني إلى أنه سيكون هناك صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرنسيس والأمير محمد بن سلمان، كما أنه بدون سابق إنذار وبلحظة كالبرق، سيلمع اسم بشار الأسد وسيتسبب بصدمة خارج حدود سوريا.

ورأى حايك أن هناك عملية ثأرية انتقامية خطيرة تحمل اسم قاسم سليماني بارتدادات عالمية بعيدة المدى، كما قال إنه لن يبقى اسم العقدة في لبنان “حزب الله” وأمينه العام السيد حسن نصرالله، وسيكون الحل أيضاً “حزب الله” ونصرالله في وجهين وأسلوبين.

وتابع حايك: “لا يزال صوت نتنياهو يضج في رأسي، وصدى تهديده للبنان لا يفارق سمعي”.

الجدير بالذكر أنه وللمرة الثالثة خلال شهر، أصابت توقعات ميشال حايك عين الحقيقة، حول أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخيراً توقعاته حول الفنان الفلسطيني “محبوب العرب” محمد عساف.

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