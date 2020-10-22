“زهقنا من الشائعات”.. مفاجأة بقضية الطبيبة التي قُطع لسانها في الكويت ومؤسسات مصر الرسمية تُكذب بعضها

رغم أن وزارة القوى العاملة المصرية نشرت تفاصيل الاعتداء على طبيبة مصرية في مقر عملها في أحد مستشفيات الكويت على يد مواطن كويتي، إلا أن وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم قالت إن ما تم تداوله مجرد شائعات.

وكانت وزارة القوى العاملة قالت في منشور على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” إن الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي في الكويت.

وزير القوي العاملة: الطبيبة المصرىة بالكويت المعتدى عليها حقوقها محفوظة أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الطبيبة… Posted by ‎وزارة القوى العاملة المصرية‎ on Tuesday, October 20, 2020

وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالي في الكويت أحمد إبراهيم أنه قام بالتواصل مع الطبيبة التي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ عام 2010.

وحكت الطبيبة أنها تعرضت لحادثة الاعتداء بالسب والضرب أثناء الكشف على “أُذُن” أحد المواطنين بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة، حيث احتجزها المواطن بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب، وأصابها بكدمات وقطع جزءٍ من اللسان.

وأضافت الطبيبة، وفقا للملحق العمالي، أنها لم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر في ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوا قام بسبهم وانصرف.

وأضاف الملحق العمالي قائلا إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر شرطة الرقة وتم تحرير محضر رسمي بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات.

لكن تصريحات نبيلة مكرم بشأن الواقعة ووصفها بأنها (شائعات) رغم نشرها من قبل وزارة القوى العاملة، أثار جدلا كبيرا بشأن تضارب الروايات الرسمية المصرية.

و علّقت الوزيرة نبيلة مكرم على منشور يحكي قصة الاعتداء على الطبيبة قائلة إنه حدث فعلا مشاجرة دون تعد على المواطنة المصرية، وأنها بخير ولا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل لتضليل الرأي العام.

وأضافت أن “الحادث فردي” وتابعت “زهقنا من الاشاعات والتضليل”.

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