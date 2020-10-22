حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
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حمد بن جاسم يتوقع الفائز في الانتخابات الامريكية وهذا ما قاله عن “قصر نظر” قيادات الخليج

كتب وطن
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توقع الشيخ رئيس وزراء الأسبق، الفائز في سباق ، مؤكداً أن قيام دول المنطقة ببناء سياساتها، وفقا لـ”من سيكون في البيت الأبيض”، يعد “قصر نظر”.

 

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن“، إن “الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى”.

 

وأضاف حمد بن جاسم أنه يجزم “أن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية”.

 

وتابع حارق دم المنافقين في دول الخليج: “كما قلت سابقاً على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى”.

 

وقال حمد بن جاسم: “نحن ننسى أن الديموقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها. ولذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي؛ وهذا يتطلب أن نكون ملتزمين بالقانون واللعبة السياسية والمصالح المشتركة والابتعاد عن المزاجية وقصر النظر”.

 

والليلة، يشارك الرئيس الأمريكي ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في آخر مناظرة بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، قبل 12 يومًا من التصويت في  الانتخابات الرئاسية 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

 

وأقيمت أول مناظرة بين ترامب وبايدن في نهايات سبتمبر أيلول الماضي، مصحوبة بتبادل الاثنين للاتهامات.

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