حمد بن جاسم يتوقع الفائز في الانتخابات الامريكية وهذا ما قاله عن “قصر نظر” قيادات الخليج

توقع الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، الفائز في سباق الانتخابات الامريكية، مؤكداً أن قيام دول المنطقة ببناء سياساتها، وفقا لـ”من سيكون في البيت الأبيض”، يعد “قصر نظر”.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن“، إن “الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى”.

الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأميركية تشير إلى أن "جو بايدن" المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري "دونالد ترمب" في البيت الأبيض لأربع سنوات اخرى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 22, 2020

وأضاف حمد بن جاسم أنه يجزم “أن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية”.

وتابع حارق دم المنافقين في دول الخليج: “كما قلت سابقاً على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى”.

ومع أني لست بمتخصص في الإنتخابات الأمريكية غير أني أجزم أن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية. وأنا كما قلت سابقاً على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 22, 2020

وقال حمد بن جاسم: “نحن ننسى أن الديموقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها. ولذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي؛ وهذا يتطلب أن نكون ملتزمين بالقانون واللعبة السياسية والمصالح المشتركة والابتعاد عن المزاجية وقصر النظر”.

ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى.

فنحن ننسى أن الديموقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها. ولذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي؛ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 22, 2020

والليلة، يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في آخر مناظرة بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، قبل 12 يومًا من التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأقيمت أول مناظرة بين ترامب وبايدن في نهايات سبتمبر أيلول الماضي، مصحوبة بتبادل الاثنين للاتهامات.

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