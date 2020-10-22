“شاهد” حريق تنومة يرعب السعوديين والسلطات تخلي الآلاف بعد عجزها عن السيطرة وإدارة الكارثة!

اندلعت حرائق مهولة في غابات محافظة تنومة جنوب غرب السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات.

لم يتم السيطرة عليها الا بعد ساعات طويلة من الجهود التي بذلها رجال الإطفاء والدفاع المدني في السعودية بعد. بسبب وجود أشجار وأعشاب في منطقة وعرة يصعب معها مباشرة الآليات.



إخماد حريق تنومة

وأعلن الدفاع المدني السعودي أمس الأربعاء. أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر إخماد حريق بمنطقة وعرة بجبل غلامه. مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة رصدتها “وطن” من حسابه على”تويتر” إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

تباشر فرق #الدفاع_المدني بمحافظة #تنومة حريقاً بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره ، وتعمل الفرق على محاصرته ، ولم تسجل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد. — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 21, 2020

وتصدر هاشتاج #حريق_تنومه، التريند الأول في المملكة، تداول خلاله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر انتشارا كثيفًا للنيران وسحب الدخان في المنطقة.

فيديو | #الدفاع_المدني يباشر حريقا في منطقة وعرة بجبل غلامة بمحافظة #تنومة.. ومدني عسير لـ #الإخبارية: حتى الآن لم ينتج من الحريق أي إصابات أو وصول للنيران إلى المنازل pic.twitter.com/VEYPKBhjYE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2020

اللهم إجعلها برداً وسلاما اللهم إحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين #حريق_تنومه pic.twitter.com/R1S4oCarT7 — RA💓 (@rooz27644128) October 22, 2020

#حريق_تنومه

I hope they are safe and no one is hurt💔💔 pic.twitter.com/lT6h8ItYbC — عاليا🦋🦋. (@w_ixxi) October 21, 2020

🚨الدفاع المدني:

#حريق_تنومه في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات

✅ تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث

✅ تم تطبيق خطط الإسناد للدعم وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة pic.twitter.com/Y0fqjw7fQE — عبدالله البرقاوي (@albargawy) October 21, 2020

إدارة الأزمة

هذا وقد نشرت إمارة عسير سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، قالت فيها: “قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م. وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط. كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء”.

6️⃣

بلغت نسبة إخماد #حريق_تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها. — إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 22, 2020

وأضافت: “بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة. تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة. وتؤكد عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد”.

2️⃣

غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تنشىء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة #تنومة وبمشاركة محافظة #النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة. — إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 21, 2020

وتابعت: “بلغت نسبة إخماد #حريق_تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس. وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها”.

6️⃣

بلغت نسبة إخماد #حريق_تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها. — إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 22, 2020

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن إخلاء جميع السكان في القُرى المجاورة لحريق “جبل غلامة” في محافظة تنومة، فيما شارك الأهالي وأصحاب الشقق بفتح منازلهم لهم وإيوائهم.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن المصادر أن المساحة المتضررة من الحريق الهائل والمستمر حتى الآن في “جبل غلامة” بتنومة تُقدّر بحوالي كيلو في نصف كيلو.

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