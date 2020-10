“شاهد” حريق تنومة يرعب السعوديين والسلطات تخلي الآلاف بعد عجزها عن السيطرة وإدارة الكارثة!

اندلعت حرائق مهولة في غابات محافظة تنومة جنوب غرب السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات.

لم يتم السيطرة عليها الا بعد ساعات طويلة من الجهود التي بذلها رجال الإطفاء والدفاع المدني في السعودية بعد. بسبب وجود أشجار وأعشاب في منطقة وعرة يصعب معها مباشرة الآليات.

وأعلن الدفاع المدني السعودي أمس الأربعاء. أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر إخماد حريق بمنطقة وعرة بجبل غلامه. مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة رصدتها “وطن” من حسابه على”تويتر” إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

وتصدر هاشتاج #حريق_تنومه، التريند الأول في المملكة، تداول خلاله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر انتشارا كثيفًا للنيران وسحب الدخان في المنطقة.

