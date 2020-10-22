حريق تنومة
حريق تنومة
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“شاهد” حريق تنومة يرعب السعوديين والسلطات تخلي الآلاف بعد عجزها عن السيطرة وإدارة الكارثة!

كتب وطن
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اندلعت حرائق مهولة في غابات محافظة جنوب غرب في منطقة عسير على سلسلة السروات.
لم يتم السيطرة عليها الا بعد ساعات طويلة من الجهود التي بذلها رجال الإطفاء والدفاع المدني في السعودية بعد. بسبب وجود أشجار وأعشاب في منطقة وعرة يصعب معها مباشرة الآليات.


إخماد تنومة

وأعلن السعودي أمس الأربعاء. أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر إخماد حريق بمنطقة وعرة بجبل غلامه. مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

 

وقال الدفاع المدني في تغريدة رصدتها “وطن” من حسابه على”تويتر” إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

 

وتصدر هاشتاج #حريق_تنومه، التريند الأول في المملكة، تداول خلاله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تُظهر انتشارا كثيفًا للنيران وسحب الدخان في المنطقة.

إدارة الأزمة

هذا وقد نشرت إمارة عسير سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، قالت فيها: “قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة مساحته بـ 1000*500م. وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط. كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء”.

 

وأضافت: “بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة. تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة. وتؤكد عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد”.

 

وتابعت: “بلغت نسبة إخماد #حريق_تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس. وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها”.

 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن إخلاء جميع السكان في القُرى المجاورة لحريق “جبل غلامة” في محافظة تنومة، فيما شارك الأهالي وأصحاب الشقق بفتح منازلهم لهم وإيوائهم.

 

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن المصادر أن المساحة المتضررة من الحريق الهائل والمستمر حتى الآن في “جبل غلامة” بتنومة تُقدّر بحوالي كيلو في نصف كيلو.

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