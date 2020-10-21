هل سيتم نصب المشانق لمرتكبي جريمة “فتى الزرقاء” بعد هذا الإجراء في القضية!

في أحدث تطورات جريمة قطع يدي وفقأ عيني “فتى الزرقاء” التي هزّت الرأي العام الاردني، تسلمت نيابة أمن الدولة ملف القضية.

وأفادت وسائل إعلام أردنية، أن نيابة أمن الدولة تسلمت ملف القضية بناء على ايعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية.

وقال مصدر قضائي إن الإيعاز يأتي ليتسنى لحالة القضية الى محكمة امن الدولة بأسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الإرهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الإعدام شنقا حتى الموت.

وفي ذات السياقـ قرر مدعي عام الزرقاء أيمن مصالحة، الإفراج عن مصور وناشر فيديو تعرض الفتى للاعتداء في محافظة الزرقاء.

وأضاف أن قرار الإفراج جاء بسبب “سحب الشكوى من والدة الفتى المعتدى عليه، ولكونه حسن النية وليس من أصحاب الأسبقيات”.

و تعرض الفتى صالح حمدان، لاعتداء وحشي بمحافظة الزرقاء ببتر يديه وفقأ عينيه بدافع “الثأر” ما استدعى تدخل عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، وسط حالة من الصدمة والغضب.

وتجاوز صدى الجريمة حدود الأردن، إذ أعربت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “يونيسيف” في عمّان، تانيا شابويزات، في بيان، عن صدمتها وحزنها لما جرى مع الفتى.

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