“الغناء مش جايب همه”.. مُطربة مصرية مغمورة تقود شبكة دعارة و3 فيديوهات إباحية لشحذ همم المصريين!

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شبكة دعارة تقودها مطربة مغمورة، وذلك بعد نشرها فيديوهات إباحية تدعو إلى الفسق والفجور.

ورصدت أجهزة الأمن ثلاثة فيديوهات تم نشرها للمطربة المغمورة متهمة بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض من خلالها على الفسق والفجور من خلال حسابات جديدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تبين من تحريات الأمن أن قائد الشبكة مطربة مغمورة بملهى ليلي شهير وسبق اتهامها في 5 قضايا آداب، مشيرة إلى أن المتهمة تبلغ من العمر 32 عاما حاصلة على ليسانس حقوق، ومعها 4 فتيات وشاب.

وأشارت التحريات إلى أن المطربة استعانت بمدير أعمالها لمساعدتهم في التنقل من الشقق المفروشة. وأنها اتفقت مع باقي المتهمين بتكوين شبكة دعارة واصطياد زبائنهم من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمقابل 1000 جنيه في الساعة.

وزعمت المتهمة أن هذه الفيديوهات الإباحية كانت على هاتفها الشخصي وتم سرقته منذ شهر ونصف الشهر، ولم تحرر محضرا بواقعة السرقة.

وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المطربة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

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