صحفي إسرائيلي يقترح ترؤس إسرائيل الجامعة العربية ونقل مقرها إلى القدس المحتلة.. فما رأيكم أيها العرب!

سخر الاكاديمي الإسرائيلي، ايدي كوهين، من الأنظمة العربية التي انبطحت مؤخراً ووقعت اتفاقية الذل والعار مع إسرائيل، متهكماً في الوقت ذاته من شعوبها مستطلعاً رأي متابعيه العرب حول إمكانية ترؤس تل أبيب “الجامعة العربية”، ونقل مقر المنظمة إلى القدس المحتلة.

وقال كوهين في تغريدة أطلعت عليها “وطن”،..:”بما أن دولة إسرائيل ثنائية اللغة حيث العربية لغة رسمية فيها وهي في محيط أغلبه عضو في جامعة الدول العربية، هل ترشحون إسرائيل لرئاسة هذه المنظمة الربحية ويصبح مقرها الرئيسي في أورشليم (القدس) ويبقه (يصبح) كل شي في العلن ولا كما هو سابقاً بالسر .. !”.

بما ان دولة إسرائيل 🇮🇱 ثنائية اللغة حيث العربية لغة رسمية فيها وهي في محيط أغلبه عضو في جامعة الدول العربية هل ترشحون إسرائيل 🇮🇱 لرئاسة هذه المنظمة الربحية ويصبح مقرها الرئيسي في أورشليم 🇮🇱📍ويبقه كل شي في العلن ولا كما هو سابقاً بالسر .. ! — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 21, 2020

وأثارت تغريدة كوهين، جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حسب ما رصدت “وطن” من ردة فعل على تلك التغريدة الخبيثة.

” أصلا هي موجودة عشانكم ضحكوا ع شعوب العالم العربي حتى ما يكون لها رأي ولا قرار كانوا مفكرينها موجوده لخدمة قضايا الشعوب واتريها موجوده لخدمة بنت اوروبا وأمريكا المدلله (الكيان الصهيوني) أو ما يسمى بإسرائيل “. هكذا كان الرد على الاكاديمي الاسرائيلي المثير للجدل.

أصلا هيه موجوده عشانكم ضحكوا ع شعوب العالم العربي حتى ما يكون لها رأي ولا قرار كانوا مفكرينها موجوده لخدمة قضايا الشعوب واتريها موجوده لخدمة بنت اوروبا وأمريكا المدلله (الكيان الصهيوني) أو ما يسمى بأسرائيل — قلب جريء (@fcgJwKtWIfyqEgz) October 21, 2020

فيما وجه محمود نصيحة إلى الاسرائيلي كوهين قائلاً له :” اقترح تنصح جماعتك يخرجوا من فلسطين وترجعوا مطرح ماجيتو لانو رح تجيكم ايام سوداااااا “.

اقترح تنصح جماعتك يخرجو من فلسطين وترجعو مطرح ماجيتو لانو رح تجيكم ايام سوداااااا — Muhammed (@Muhamme77932064) October 21, 2020

الجامعه المُفرِقَه قسما بالله يعطوني ادارتها وراتب شهري مليون دولار ما اوسخ ايدي وسمعتي فيها مع اني انسان عربي عادي بسيط ولا خبره لي بها. والشعوب بكل صراحة تشمئز وتنفر وتكره اعضاءها لانهم اعداء بعض. اتمنى ان يفرط عقدها وبدلا منها يحل تحالفات عربية استراتيجية يكون اشرف للكل. — الوطن العربي (@abed_alarabi1) October 21, 2020

هي جثة ميتة سريريا و كرامة الميت دفنه

فقط اتمني خروج السودان شعب الله المحتار منها الان قبل بكره

ونطبع مع دولة جنوب السودان والايقاد وافريقيا المدراية

الفضاء الحضاري الحقيقي للسودان

السودانيين كوشيين وقادمون ان شاء الله

كدولة وحضارة ولو بعد حين pic.twitter.com/YG0sCOsbnx — adil amin (@abadamak2011) October 21, 2020

لا نعرف اسرائيل

ولا نعرف شيء اسمه أورشليم و لكننا نعرف فلسطين و القدس

و لا مانع من ان ينتقل مقر جامعة الدول العربية إلى القدس عاصمة دولة فلسطين العربية — Khadim (@Khadim54458705) October 21, 2020

ووقعت الإمارات في 15 سبتمبر/أيلول الماضي على اتفاق سلام مع إسرائيل، في البيت الأبيض الذي شهد في اليوم نفسه، أيضا توقيع “إعلان سلام” بين تل أبيب والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت ارتدادات التطبيع الإماراتي البحريني سريعة على جامعة الدول العربية، فقد اعتذرت حتى الآن 6 دول عن تسلم رئاسة دورتها الحالية، ولم تتطوع أي دولة حتى الآن لتسلم الدور ورفع الراية، علما بأن رئاسة دورات الجامعة تتم في الظروف الطبيعية وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

وبدأت القصة في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، حين أسقطت الجامعة مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وبعد نحو أسبوع من توقيع اتفاقية التطبيع، وتحديدا في 22 سبتمبر/أيلول، قررت دولة فلسطين التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردا على التطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تعليقا على ذلك: إن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للتطبيع مع الاحتلال، و”لن تتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية والهرولة للتطبيع”.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.

كان يفترض أن تتسلم قطر راية الجامعة العربية، بيد أنها أعلنت في 25 سبتمبر/أيلول اعتذارها عن تسلم الدورة الحالية للجامعة عوضا عن السلطة الفلسطينية، حسب رسالة وجهتها المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية.

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