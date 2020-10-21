“شاهد” فنان إسرائيلي يغازل ابن سلمان بعد أن خلع ابن زايد سرواله بأغنية: مكة وفيها جبال النور!

نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو يوثق عزفاً قام به فنان إسرائيلي لقصيدة “القلب يعشق كل جميل”، والتي تتحدث عن الحب الإلهي، وعن السلام الداخلي الذي يتحقق بزيارة مكة المكرمة.

وقام الفنان الإسرائيلي “موشي حبوشة” بحسب ما قالت الصفحة الإسرائيلية، بأداء وعزف القصيدة وإهدائها للعرب عموما وسكان الخليج خصوصاً.

"مكة وفيها جبال النور

طلة على البيت المعمور

دخلنا باب السلام

غمر قلوبنا السلام"

مقطع من قصيدة "القلب يعشق كل جميل" باداء وعزف المطرب الإسرائيلي موشي حبوشة، مهداة للعرب عموما وسكان الخليج خصوصا. غنتها ام كلثوم كلمات محمود بيرم التونسي وألحان رياض السنباطى pic.twitter.com/aFQgU3TOLv — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 21, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشرته الصفحة الإسرائيلية، ساخرين من تحولهم لمغازلة السعودية بعد أن ضمنوا انبطاح الإمارات، مؤكدين أن “عينهم” الآن على مكة، ومن يرضى دخولهم إليها بعدما طردهم الرسول منها، كافر (بحسب تعبيرهم).

منيح يلي في غاز لحتى فكرتوا بالسلام! مسخرة هل الكوكب — Azad (@Azad17687732) October 21, 2020

مهما فعلتم أيها القتلة ، فأنتم إلي زوال — محمد رشدي (@MRoshdy111) October 21, 2020

خلصت من الامارات كلبتو ع السعوديه ماتكدرون ♥️🇸🇦 — العـرٱقّ (@al3rag_) October 21, 2020

ههههههههه أكرم الله مكه وارضها عنكم طردكم منها رسول الله وحرم الله دخولكم لها

ولن يرضى بذلك الا كافر مثلكم — تركي الفهد (@fpTtTOg4dfrJy2L) October 21, 2020

هل تتذكرون ايام خيبر وما فعله علي ابن ابي طالب بكم وكيف اذلكم. وعلمون ان السيد حسن نصر الله هو ابن الامام علي وسيذلكم كما فعل ابه علي ابن ابي طالب… رعب الشمال. — Abo Haydar (@AboHayd37753581) October 21, 2020

اليهود ناوين على مكة

ولاكن أن شاء الله ماتدخلوها

يكفي نجستو المسجد الأقصى

اللي الله قادر يطهرو منكم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا هذا كلام الله فيكم انتم اليهود ☝️ — kno..out of line (@2012_kno) October 21, 2020

"مكة وفيها جبال النور

طلة على البيت المعمور

دخلنا باب السلام

غمر قلوبنا السلام"

مقطع من قصيدة "القلب يعشق كل جميل" باداء وعزف المطرب الإسرائيلي موشي حبوشة، مهداة للعرب عموما وسكان الخليج خصوصا. غنتها ام كلثوم كلمات محمود بيرم التونسي وألحان رياض السنباطى pic.twitter.com/aFQgU3TOLv — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 21, 2020

هذا وقد كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن 5 أو 6 دول قد تنضم إلى صفقات مماثلة مع “إسرائيل” دون أن يحددها، بعد اتفاق البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال.

وقال ترامب، خلال افتتاحه فعاليات توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين من جهة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى: “أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومع ولي العهد محمد بن سلمان. ولديهما عقل منفتح، وأعتقد أنهما سينضمان إلى السلام”.

وأضاف ترامب: “نرى كثيراً من الدول المهمة تلتحق، وسنرى السلام الحقيقي”. مضيفاً: “هذه الرؤية راودتني منذ فترة طويلة، وقد انتقدونا منذ سنوات؛ لاختيارنا هذا المسار للسلام”.

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