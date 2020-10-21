فنان و مطرب إسرائيلي
صورة من الفيديو
الهدهد

“شاهد” فنان إسرائيلي يغازل ابن سلمان بعد أن خلع ابن زايد سرواله بأغنية: مكة وفيها جبال النور!

كتب Author 2
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نشرت صفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو يوثق عزفاً قام به فنان إسرائيلي لقصيدة “القلب يعشق كل جميل”، والتي تتحدث عن الحب الإلهي، وعن السلام الداخلي الذي يتحقق بزيارة المكرمة.

 

وقام الفنان الإسرائيلي “موشي حبوشة” بحسب ما قالت الصفحة الإسرائيلية، بأداء وعزف القصيدة وإهدائها للعرب عموما وسكان الخليج خصوصاً.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشرته الصفحة الإسرائيلية، ساخرين من تحولهم لمغازلة بعد أن ضمنوا انبطاح ، مؤكدين أن “عينهم” الآن على مكة، ومن يرضى دخولهم إليها بعدما طردهم الرسول منها، كافر (بحسب تعبيرهم).

 

هذا وقد كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن 5 أو 6 دول قد تنضم إلى صفقات مماثلة مع “إسرائيل” دون أن يحددها، بعد اتفاق والإمارات مع دولة الاحتلال.

 

وقال ترامب، خلال افتتاحه فعاليات توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين من جهة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى: “أجريت مباحثات مع العاهل السعودي بن عبد العزيز ومع ولي العهد . ولديهما عقل منفتح، وأعتقد أنهما سينضمان إلى السلام”.

 

وأضاف ترامب: “نرى كثيراً من الدول المهمة تلتحق، وسنرى السلام الحقيقي”. مضيفاً: “هذه الرؤية راودتني منذ فترة طويلة، وقد انتقدونا منذ سنوات؛ لاختيارنا هذا المسار للسلام”.

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تعليق 1
  1. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    خلع ابن زايد سرواله………… التائهون في الارض
    بلاش التكرار يا موقع وطن يغرد! بالكلام نفسة شو هذا التطبيل للاردن وسلطنة عُمان تنيناتهم انظمة مطبعة وفااسدة مثلهم مثل السعودي والاماراتي والبحريني كلهم زبالة!
    الناس تمل من التكرار حتى لوكان كلام الله والرسول!وانتم ماسكينها ((لزمه)مشلبين بيها خلع سروالة والتائهون في الارض! خلاص بيكفي غيروا الله ياخدكم!انتم تمارسون التضليل احنا نعرف كل الانظمة العربية فاسدة ومطبعة واولهم قطر! بس قطر تعمل شغلات زينة هذا الفرق !.

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