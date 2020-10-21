“القنصل العام قال اشتكوني للرئيس”.. “شاهد” ماذا فعلت السفارة المصرية في الكويت بأبناء جاليتها حتى تحلبهم!

اشتكى عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت سفارة بلادهم، بعدما رفضت تمديد جوازات سفرهم بعد انتهاء الإقامة إلا بعد دفع 60 ديناراً لاستصدار جواز جديد.

وقال أحد أفراد الجالية المصرية التي تجمهرت أمام السفارة بفيديو متداول رصدته “وطن“: “نحن الآن أمام السفارة المصرية. يرفضون أن يمددوا لنا الجوازات إلا حين استصدار جواز سفر جديد، ويُكلف 60 ديناراً ونحن لا نملك هذا المبلغ”.

وتابع: “نجلس أمام السفارة من الساعة الثامنة. وطلبت منهم أن يعطوني 60 ديناراً لأدفعهم وأكتب لهم إيصالاً بهم، رفضوا، فأرجوكم ساعدونا لإيجاد حل لمشكلتنا”.

وأشار الوافد المصري إلى أن إقاماتهم انتهت، وأوضاعهم مأساوية في ظل تفشي فيروس “كورونا”. مضيفاً: “القنصل العام قال اشتكوني للرئيس، نريد فقط أن نمدد الإقامة عالأقل ونرحل”.

وأضاف الوافد المكلوم مشيداً بدور الكويت: “هناك أناس لديهم واسطة في الداخل. تم تمديد الإقامة لهم بكل بساطة، فهاهو الوضع أمامك، جميعنا أتينا لتمديد الإقامة والتجديد. والكويتيين جزاهم الله خيراً متعاونين معنا، لكن المشكلة في سفارتنا”.

رفض السفارة المصرية تجديد جوازاتهم الا بعد دفع ٦٠ دينار سمعوا ماعندهم اقامه . pic.twitter.com/S1tb7Z6zjS — السفير 🇰🇼 (@Safir120) October 21, 2020

وفي هذا السياق، ردّ رئيس البعثة القنصلية المصرية في الكويت السفير هشام عسران، على الفيديو المنتشر قائلاً إن القنصلية جهة تنفيذية لقرارات وتعليمات الحكومة المصرية. وأنّ قرار رفع الرسوم للخدمات والمعاملات القنصلية أقر وبدأ العمل به في 16 سبتمبر الماضي.

وأضاف عسران، في تصريح نقلته صحيفة “الراي” الكويتية أن القرار يشمل جميع البعثات المصرية حول العالم دون استثناء. معرباً عن استغرابه مما نشر عن هذا الموضوع لأن رسوم تجديد الجوازات المصرية والتي تبلغ صلاحيتها 7 سنوات ارتفعت من 56 إلى 60 ديناراً. أي أربعة دنانير فقط، وأن الآلاف من أبناء الجالية جددوا جوازات سفرهم خلال هذه الفترة دون اعتراض.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من حق المصريين دستوريا في الحصول على جواز سفر، فإن النظام المصري اعتمد خلال السنوات السابقة سياسة التضييق على المصريين عبر منع تجديد جوازات السفر في الخارج.

ولا يقتصر الأمر على جوازات السفر، حيث تتعنت أحيانا القنصلية المصرية في أنحاء العالم، في إنهاء المعاملات القنصلية لبعض المصريين. مثل التوكيلات الرسمية وإصدار وثائق الميلاد وتوثيق الشهادات الدراسية.

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