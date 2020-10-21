“شاهد” كيف انتقم أهل زوجة الفنان العراقي جلال الزين منه بعد انتحارها!؟

تداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر إحراق عشيرة زوجة الفنان العراقي جلال الزين منزله بعد انتحارها بداخله عبر إطلاق النار على نفسها من سلاح كلاشينكوف .

وبيّن الفيديو تصاعد دخان كثيف من المنزل بعد إضرام النار فيه، بينما تحاول طواقم الإطفاء اخماد الحريق .

وذكر معلقون أن فيديو حريق المنزل قديم ولا علاقة له بجلال الزين .

وأقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين وتدعى نور كاظم على الانتحار داخل منزلهم في حي المنصور بالعاصمة بغداد بإطلاق النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

وتبين أنّ الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

وأشار مصدر امني عراقي إلى أن الحديث يدور حول انتحار، ولكن لم يتم التأكد ما إذا كان انتحاراً أو قتل.

وذكرت صُحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويُظهر اختراق رصاصة الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

وقال متابعون إن الفنان هارب من اهل زوجته، فيما يعتقد ذووها أنه السبب في انتحارها.