كشفت صحيفة “جيروزالم بوست” العبرية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي سابق، مفاجئة مدوية بشأن هوية الشيخة البحرينية التي مهدت الطريق لإقامة علاقات بين البحرين وإسرائيل، مشيرةً إلى أن التقارب حدث بعد علاج شيخة بحرينية في إسرائيل قبل عدة سنوات.

وقالت الصحيفة العبرية، أن وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، قال إن معاملة بلاده للشيخة البحرينية فاطمة بنت خليفة عام 2010 ساهمت في تمهيد الطريق نحو إقامة العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن قرا، الذي كان وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو حتى عام 2019، تحدث عن أنه قبل 10 سنوات ساعد في تسهيل علاج الشيخة البحرينية في مستشفى رامبام في حيفا، مع التركيز على خلق فرصة لعلاقات رسمية بين إسرائيل والبحرين.

وجاء حديث المسؤول الإسرائيلي السابق خلال المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي الفلسطيني السنوي الثاني، الذي عقد عبر الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير قرا: “كانت هذه بداية العملية، اعتقدت حينها أن لدينا فرصة لإقامة علاقات جيدة مع دول الخليج”.

وأشار قرا إلى أن الحادثة برمتها كانت “سرية للغاية”، ولم يعرف بحدوثها سوى الأميرة وزوجها ورئيس الوزراء نتنياهو، مضيفاً: “كانت مريضة للغاية وتعتقد أنه يمكن علاجها في إسرائيل”.

وساعد قرا الزوجين للاستقرار في فندق إسرائيلي لمدة شهر بعد الخروج من المستشفى، قبل عودتهم إلى البحرين.

واقترح الوزير الإسرائيلي السابق تحسين معاملة الجالية اليهودية في البحرين، كما طلب منهم رؤية جديدة لتوسيع العلاقات الإسرائيلية مع الخليج، بعد أن سألوا كيف يمكنهم مساعدة إسرائيل، قائلاً: “من المستحيل إيجاد حل مع الفلسطينيين، نحن بحاجة إلى سياسة جديدة”.

وكانت البحرين -وهي الدولة الخليجية الثانية- وقعت، يوم الاثنين الماضي، اتفاقيات مع “إسرائيل” لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات بين البلدين، كما شملت هذه الاتفاقيات تبادلاً في عدد من المجالات.

والإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع “إسرائيل” بعد توقيع “اتفاق أبراهام” في البيت الأبيض برعاية الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي فتح آفاق التعاون الوثيق بين البلدين.

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