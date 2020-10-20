وزير الصحة بالأردن كشف عن كارثة وهذا ما قاله في مؤتمر صحفي دون أن يخفي شيئاً عن مواطنيه

كشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، عن كارثة ألمت بالبلاد مؤكدا أن المملكة دخلت مرحلة ما يسمى بـ”الانتشار العشوائي” لفيروس كورونا.

“عبيدات” وخلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، قال إن “الحكومة أخذت على عاتقها أن تكون شفافة، وأن تكون إجراءاتها مبنية على تجارب الآخرين الحقيقية”.

وشدد وزير الصحة الأردني على أن المواطن الأردني “شريك رئيسي” في التصدي للوباء، مضيفا “نسعى للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر”.

وأشار الوزير الأردني إلى أنه منذ 16 أيلول الماضي، دخل الأردن فيما يسمى بـ”مرحلة الانتشار العشوائي” للفيروس، وكان متوقعا أن يكون هنالك زيادة واضحة في عدد الحالات، وهذا ما حصل، مبينا أنه “أصبح هنالك تضاعف في عدد الحالات كل أسبوع في الأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك التاريخ”.

وقال وزير الصحة الأردني: “وزارة الصحة درست ما هو موجود من قدرات لديها، وتبين أنه إذا لم تتخذ إجراءات معينة ربما نصل إلى أعداد قد لا نكون قادرين على التعامل معها”.

وتابع: “دون إجراءات قاسية ربما ستكون هنالك ضغوطات كبيرة على الواقع الصحي الأردني”.

وأشار عبيدات، إلى أنه سيتم شراء مخزون جديد بما يتعلق بمطعوم الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح وزير الصحة الأردني أن “وزارة الصحة تتابع بشكل حثيث مع الشركات التي يؤمل منها إنتاج لقاحات فعالة لفيروس كورونا”.

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغ 40972، بالإضافة إلى 414 حالة وفاة بالفيروس.

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