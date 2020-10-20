هذا ما حصل في شارع الخليج العربي.. كويتيان يحشران كندية ويتحرشان بها ولكن هذا ما حصل!

تعرضت وافدة كندية في الكويت، إلى محاولة هتك عرض بالإكراه أثناء ممارستها رياضة المشي في الخليج العربي مقابل منطقة بنيدالقار بمحافظة العاصمة في الكويت.

وكانت البداية بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني، حين تقدمت فتاة كندية الجنسية تبلغ من العمر 29 عاما، إلى أحد مخافر العاصمة وسردت تفاصيل الفعل الخادش الذي تعرضت له خلال قيامها بممارسة رياضة المشي على الخليج العربي خلف أحد المطاعم الشهير.

وقالت الكندية إنها أثناء ممارسة الرياضة رصدت شخصين داخل سيارة فارهة تسير إلى جوارها ويتحدث من بداخلها كلاما بلغة عربية لا تفهمها.

وأضافت: “تجاهلت ما يحدث وأكملت ممارسة الرياضة، وإذ بأحد الشخصين ينزل من المركبة دون أن أنتبه ويقوم بلمس جسدي وهو ما دعا بي إلى الصراخ ليهرب الشخصان إلى جهة غير معلومة”.

وأكدت الوافدة الكندية أنها لم تكن ترتدي ملابس خادشة أو مثيرة، وكانت ترتدي رداء رياضيا، لافتة الى أن الواقعة حدثت نحو الواحدة من بعد منتصف الليل.

وشرع رجال المباحث الجنائية في تجميع الأدلة من بينها حصر سيارات تعود لماركة فارهة من حيث اللون، وكذلك تتبع كاميرات المراقبة، وذلك لإغلاق القضية التي تم تصنيفها من قبل وكيل النائب العام باعتبارها جناية ومسمى هتك عرض أنثى.

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